Общество 20.10.2021 10:25
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20.10.2021 10:25
Уникальные иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих радость», Почаевскую и святого мученика Валентина доставили в Волгоград для выставки «Молитвенная память матушки Арсении». Образы передала Волгоградскому областному краеведческому музею правнучка Софьи Александровны Ладыгиной доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник института славяноведения РАН Анна Хорошкевич.
Выставка, приуроченная к 5-й годовщине канонизации игуменьи Арсении, откроется 21 октября в 15.00 и пройдет под эгидой Царицынского отделения Императорского православного палестинского общества. На открытии выступят ученые, сотрудники архива и поэты.
Напомним, по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в музей можно пройти только при предъявлении паспорта и QR-кода о вакцинации или перенесенном не более полугода заболевании.
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