Волгоградским фермерам разрешат продавать овощи с полей

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит фермерам, в том числе волгоградским, продавать свою продукцию прямо с полей, без посредников. С такой инициативой выступило Правительство РФ, чтобы облегчить сельхозпроизводителям продажу овощей и фруктов, сообщает ИА «Высота 102». Изменения войдут в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и в Земельный кодекс.

Согласно законопроекту, для продажи товаров со своих участков фермеру будет необходимо установить павильон или палатку или выделить место, например, в пристройке к дому. Главным условием является сохранение почвенного слоя: открывать торговую точку нельзя на особо ценных и пашенных землях.

По мнению депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Савченко, такой законопроект существенно не повлияет на стоимость овощей для конечного потребителя, по крайней мере в этом году. «От введения новых правил выиграют все: у волгоградских фермеров будет еще один канал сбыта, конечный потребитель сможет приобрести продукцию непосредственно у производителя, а значит дешевле. Но на стоимость так называемого «борщевого набора» это существенно не повлияет, по крайней мере, не в этом сезоне», - пояснил он.