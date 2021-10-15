Всероссийская перепись населения стартует в Волгоградской области





Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех субъектах России, включая Волгоградскую область. Перепись проходит в смешанном формате: жители могут самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг или передать информацию переписчику, сообщили в Волгоградстате.

Принять участие в онлайн-формате можно с 15 октября по 8 ноября, переписчики же будут обходить дома до 14 ноября. Кроме того, будут открыты стационарные переписные участки в МФЦ, куда любой желающий может прийти самостоятельно для участия в переписи. Никакие документы не требуются при заполнении листов, содержащих 33 вопроса, все фиксируется со слов человека.

«Перепись населения – самое масштабное статистическое событие в стране, которое должно быть безопасным и комфортным для всех, – говорится в официальном сообщении Росстата о начале переписи. – В ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них: соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения. При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом – уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19».

Фото: сайт Всероссийской переписи населения.