Экономика

Анатолий Печатников: ESG-продукты должны быть доступны клиентам любого крупного банка

Экономика 15.10.2021 07:52 Новости компаний
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15.10.2021 07:52 Новости компаний


ВТБ считает необходимым внедрить в розничные продуктовые линейки крупнейших банков финансовые инструменты устойчивого развития. К ним, в частности, относятся экоипотека, кредиты на электромобили, ESG-сбережения, цифровые карты, безбумажные технологии и т.д. Заявление об этом сделал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция».
«Темы осознанного потребления, защиты окружающей среды и социальной ответственности вышли на первый план мировой повестки во время пандемии. О ESG-подходе многие говорят, но для масштабных изменений, реализации соответствующей стратегии и мотивации населения необходимы конкретные шаги бизнеса, власти и общества. В этом вопросе очень важную роль должны сыграть отечественные банки. На наш взгляд, Банку России стоит не только выработать четкие критерии и стандарты ESG-политики, но и сделать обязательной практику внедрения таких продуктов и услуг в линейку крупнейших игроков рынка – по аналогии с запуском Системы быстрых платежей. Банковской отрасли важно оперативно перейти на единые стандарты, следить за эффективностью их исполнения и предоставить миллионам клиентов возможность внести свою лепту в ESG­-инициативы не в далеком будущем, а уже сегодня», – подчеркнул Анатолий Печатников.
Топ-менеджер также отметил, что в рамках ESG-стратегии ведущие банки должны оказывать поддержку пользователям, переходящим на принципы ответственного потребления, приведя в пример инициативы ВТБ.
«В сентябре мы первыми на российском рынке запустили экоипотеку и льготные кредиты на электроавтомобили. Стремимся минимизировать использование бумаги в повседневной работе офисов, переведя до 100% продуктов и сервисов в цифровые каналы. Всем клиентам рекомендуем отказаться от пластиковых носителей, либо оформляя карту в ВТБ Онлайн, либо используя альтернативный эковариант из полилактида. Для социально незащищенных категорий предлагаем дополнительные надбавки к государственным выплатам, а также медицинские страховки и защиту от мошенников. Новые инструменты позволят миллионам клиентов решать привычные финансовые вопросы, заботясь о развитии всего общества. Однако полномасштабная реализация ESG-принципов без участия всей банковской отрасли будет невозможна», – отметил зампред ВТБ.
К 2025 году ВТБ намерен вовлечь большинство своих клиентов в проекты устойчивого развития. Уже сегодня им доступны экоипотека (дисконт к базовой ставке составляет до 1,6 п.п.), программа льготных кредитов на электроавтомобили (ставка от 3%), цифровые продукты и виртуальные карты, объем эмиссии которых превышает 800 тысяч. К 2023 году спрос на карты без физического носителя вырастет до 40% от общего объема выпуска.
При оформлении банковских услуг ВТБ использует технологии безбумажного подписания. До конца 2021 г. ВТБ в тестовом режиме запустит новый формат банковского отделения – офисы без людей. Каналы ВТБ адаптированы для пользования людьми с ограниченными возможностями. Реализуются проекты «Велобайк», программы «Подари лес другу», «Чистая вода», проекты повышения финансовой грамотности и другие инициативы для достижения социальных изменений.
Ранее президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сообщил о запуске ESG-платформы ВТБ – полностью открытой для партнеров и клиентов банка инфраструктуры для ESG-трансформации, включающей комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.
Справка: Конгресс «ESG-(Р)ЭВОЛЮЦИЯ. Диалог бизнеса и государства» проходит 14 октября 2021 года в Москве в очном и онлайн форматах. Банк ВТБ выступает генеральным партнёром мероприятия. Конгресс состоит из трёх пленарных и семи тематических сессий, посвящённых вопросам устойчивого развития, экологического и социального благополучия, и корпоративного управления. В очной работе Конгресса в качестве делегатов принимают участие более 500 руководителей российских компаний, представленных в рейтинге РБК-500. Трансляции пленарных сессий проходят в прямом эфире телеканала РБК, а также на главной странице информационного портала rbc.ru. Тематические сессии конгресса транслируются на официальный сайт конгресса esg.rbc.ru, а также на YouTube канал РБК.

 

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