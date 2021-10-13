Общество 13.10.2021 09:22
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13.10.2021 09:22
Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение о немедленном возобновлении подачи газа на частную котельную по улице Хорошева, 8Г, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. От нее запитаны дома №№8, 8А и 8Б по той же улице, жильцы которых больше месяца сидят без горячей воды и вынуждены обогревать квартиры электричеством.
Решение о приостановке деятельности котельной на 60 суток Дзержинский районный суд вынес еще 9 июля 2021 года. Оно подлежало немедленному исполнению, однако судебные приставы по факту перекрыли вентиль только 10 сентября. Таким образом, трехмесячный срок приостановки деятельности истек бы только 10 декабря, когда дома промерзли бы насквозь.
Новое решение суда, теперь уже о возобновлении подачи газа, вынесено 12 октября и должно быть исполнено немедленно. Также прокуратура Дзержинского района внесла представление в адрес руководства службы судебных приставов, чтобы наказать виновных в проволочке с летним отключением котельной. «Ситуация продолжает находиться на контроле прокуратуры до фактического устранения нарушений», – сообщила Оксана Черединина.
Схожая ситуация складывается и в домах №№2к и 2б по улице Новороссийской и №2 по улице Пархоменко, где частную котельную отключили от газа еще в июне текущего года. Власти уверяют, что проблему решают и в ближайшее время отопление и горячая вода вернутся в квартиры жильцов. Точную дату людям назвать не могут.
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