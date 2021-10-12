Общество

Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собак

Общество 12.10.2021 16:24
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12.10.2021 16:24


К административной ответственности по двум статьям привлечено МБУ "Северное" за нарушение требований ветеринарного законодательства РФ. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора установлено, что у юридического лица на хранении находятся лекарственные средства для ветеринарного применения с нарушением температурного режима. Так, температура в помещении, где хранились медикаменты, составила 26,8°С вместо положенной 20±2°С.
Кроме того, в помещении для хранения биоотходов располагалась морозильная камера с трупами собак, где не установлены необходимые термометры. Инспекторы на момент проверки не нашли в учетных карточках на собак информацию о падеже, поэтому сроки и режимы хранения биоотходов установить не удалось.
По факту выявленных нарушений директор МБУ "Северное" привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). А также ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Виновное лицо оштрафовано.
Отметим, МБУ "Северное" осуществляет отлов и содержание животных без владельцев на территории Волгограда. Муниципальное бюджетное учреждение недавно фигурировало в скандале с захоронением вблизи горпитомника бездомных собак. Власти тогда заявляли, что захоронения животных нашли на участке, не подведомственном учреждению. Вскоре горпитомник закрылся на 20 дней на карантин из-за вспышки чумы у собак. В отношении МБУ "Северное" были анонсированы многочисленные проверки.    

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