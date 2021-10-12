Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собак





К административной ответственности по двум статьям привлечено МБУ "Северное" за нарушение требований ветеринарного законодательства РФ. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, инспекторами отдела ветеринарного контроля и надзора установлено, что у юридического лица на хранении находятся лекарственные средства для ветеринарного применения с нарушением температурного режима. Так, температура в помещении, где хранились медикаменты, составила 26,8°С вместо положенной 20±2°С.

Кроме того, в помещении для хранения биоотходов располагалась морозильная камера с трупами собак, где не установлены необходимые термометры. Инспекторы на момент проверки не нашли в учетных карточках на собак информацию о падеже, поэтому сроки и режимы хранения биоотходов установить не удалось.

По факту выявленных нарушений директор МБУ "Северное" привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). А также ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Виновное лицо оштрафовано.