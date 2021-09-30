Скандал с захоронением собак в Волгограде вышел на федеральный уровень

Федеральные новости 30.09.2021 10:41
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30.09.2021 10:41
Сюжет о вопиющей ситуации с захоронением вблизи горпитомника в Волгограде бездомных собак вышел на "Пятом канале". Федеральный телеканал показал жуткие кадры, на которых зоозащитники раскапывают траншеи с трупами взрослых собак и щенят с синими бирками в ушах. По их словам, животных убили владельцы питомника, где собак должны были лечить, стерилизовать, а потом выпускать на свободу. На самом деле, как уверяют зоозащитники, животные содержатся в горпитомнике в ужасных условиях: от отсутствия ухода, ненадлежащего содержания и болезней они умирают, а их трупы просто закапывают неподалеку. На эту ситуацию обратили внимание российские актеры, которые записали эмоциональное видеобращение с просьбой к силовикам разобраться в том, что происходит в Волгограде.
Проверку проводит Волгоградская природоохранная прокуратура и Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. На ситуацию в Волгограде обратила внимание и глава Росприроднадзора РФ Светлана Родионова. По ее данным, у мертвых собак обнаружены опасные вирусы. Захороненные животные были переданы физическим лицам, что можно отследить по биркам. "Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют, – отметила Радионова в своем Instagram. – Тем не менее, причастность МБУ "Северное" к захоронениям пока не доказана. Этим занимаются следователи, природоохранная прокуратура и полиция".
Как стало известно "Высоте 102", природоохранным ведомством действительно направлены в адрес руководства ГУ МВД России по Волгоградской области материалы для принятия мер по установлению признаков преступления по ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".
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