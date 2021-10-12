В Волгограде иностранцев готовы привить «Спутником Лайт»





Иностранцы, которые находятся в Волгоградской области, могут пройти вакцинацию от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. "Вакцины у нас достаточно", - заверил он.

В целом уровень вакцинации населения Волгоградской области на сегодняшний день составляет 55% от плана, установленного Минздравом РФ на уровне 80% от числа всего населения региона. В настоящее время привит каждый третий житель Волгоградской области, что, по мнению облкомздрава, недостаточно. Алимов отметил, что сейчас в инфекционные стационары с коронавирусом в основном поступают пациенты, которые по различным причинам отказались от вакцинации. Процент же заболевших среди вакцинированных, как отметил Алимов, является ничтожным.



