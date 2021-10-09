В Волгоградской области сгорел дом из-за печного отопления

Происшествия 09.10.2021 09:25
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09.10.2021 09:25
Деревянный дом полностью сгорел в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре жилого строения площадью 49 кв.м. в станице Кременской в оперативные службы поступило накануне вечером. Жилой дом был полностью объят пламенем. Пожар потушили за 36 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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