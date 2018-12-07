Происшествия

В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Происшествия 07.12.2018 15:55
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07.12.2018 15:55


14 суток ареста получил 33-летний уроженец Астрахани, который сегодня сбил ребенка на пешеходном переходе в Ворошиловском районе и скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, такое решение принял суд.
Напомним, ребенок переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, когда его на скорости сбил «Мерседес». Водитель умчался с места ДТП. Позднее его задержали. Мужчина объяснил свой побег тем, что растерялся. Сейчас мальчик в больнице, его оперируют. Школьник получил многочисленные переломы практически всего тела.


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