В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе





14 суток ареста получил 33-летний уроженец Астрахани, который сегодня сбил ребенка на пешеходном переходе в Ворошиловском районе и скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, такое решение принял суд.

Напомним, ребенок переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, когда его на скорости сбил «Мерседес». Водитель умчался с места ДТП. Позднее его задержали. Мужчина объяснил свой побег тем, что растерялся. Сейчас мальчик в больнице, его оперируют. Школьник получил многочисленные переломы практически всего тела.