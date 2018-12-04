



Максим Борисов, бывший руководитель фонда капремонта Волгоградской области и бывший заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, теперь работает заместителем генерального директора ООО «Управление отходами – Волгоград», которое, как известно, является регоператором в сфере обращения с ТКО. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Познания бывшего чиновника в данной области, вероятно, пригодились руководству регоператора, ведь Максим Борисов в начале этого года плотно занимался данным вопросом. В частности, он входил в рабочую группу по вопросам обращения с ТКО на территории Волгоградской области, созданную в администрации региона. Кроме того, комитет ЖКХ и ТЭК, где он трудился в должности зама, занимался организацией конкурса по выбору регоператора и готовил конкурсную документацию. Ко всему прочему Максим Борисов входил в конкурсную комиссию, которая в конечном итоге объявила победителя – ООО «Управление отходами-Волгоград».

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в ООО «Управление отходами-Волгоград» с просьбой пояснить, была ли заинтересованность бывшего заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Максима Борисова в победе ООО «Управление отходами-Волгоград» с учетом его последующего трудоустройства в данную компанию? И считают ли в компании регоператора прием на работу экс-чиновника, принимавшего участие в организации конкурса по выбору регоператора, на руководящую должность в компанию регоператора нарушением этических норм?

Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере обращения с ТКО прошел не так гладко. Так, изначально на конкурс подали заявки два участника – ООО «Спецпроект» (входит в ГК «Чистый город») и ООО «Управление отходами-Волгоград». Однако после жалобы «Спецпроекта» на нарушения в заявке компании-конкурента конкурсная комиссия в итоге забраковала обоих претендентов. Впоследствии ФАС России приостанавливала процедуру выбора регионального оператора. В конечном итоге ООО «Управление отходами Волгоград» получило статус регоператора, оставшись единственным участником конкурса после того, как ООО «Спецпроект» отозвало свою заявку.



