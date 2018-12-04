Максим Владимирович в апреле этого года держал в руках заявки претендентов на роль регоператора в сфере обращения с ТКО
Общество 04.12.2018 13:01
10501 35
04.12.2018 13:01
Максим Борисов, бывший руководитель фонда капремонта Волгоградской области и бывший заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, теперь работает заместителем генерального директора ООО «Управление отходами – Волгоград», которое, как известно, является регоператором в сфере обращения с ТКО. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Познания бывшего чиновника в данной области, вероятно, пригодились руководству регоператора, ведь Максим Борисов в начале этого года плотно занимался данным вопросом. В частности, он входил в рабочую группу по вопросам обращения с ТКО на территории Волгоградской области, созданную в администрации региона. Кроме того, комитет ЖКХ и ТЭК, где он трудился в должности зама, занимался организацией конкурса по выбору регоператора и готовил конкурсную документацию. Ко всему прочему Максим Борисов входил в конкурсную комиссию, которая в конечном итоге объявила победителя – ООО «Управление отходами-Волгоград».
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в ООО «Управление отходами-Волгоград» с просьбой пояснить, была ли заинтересованность бывшего заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Максима Борисова в победе ООО «Управление отходами-Волгоград» с учетом его последующего трудоустройства в данную компанию? И считают ли в компании регоператора прием на работу экс-чиновника, принимавшего участие в организации конкурса по выбору регоператора, на руководящую должность в компанию регоператора нарушением этических норм?
Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере обращения с ТКО прошел не так гладко. Так, изначально на конкурс подали заявки два участника – ООО «Спецпроект» (входит в ГК «Чистый город») и ООО «Управление отходами-Волгоград». Однако после жалобы «Спецпроекта» на нарушения в заявке компании-конкурента конкурсная комиссия в итоге забраковала обоих претендентов. Впоследствии ФАС России приостанавливала процедуру выбора регионального оператора. В конечном итоге ООО «Управление отходами Волгоград» получило статус регоператора, оставшись единственным участником конкурса после того, как ООО «Спецпроект» отозвало свою заявку.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29833 11
17.11.2018 16:54
15334 0
06.11.2018 16:04
16716 76
Застройщику многоэтажек в Волгограде и Волжском запретили брать деньги с дольщиков04.12.2018 14:35
В Волгограде коллективный труд педагогов и литераторов отметят премиями04.12.2018 13:22
В Волгограде новобранцев и военную технику окропили святой водой04.12.2018 11:56
В Волгоградской области цены на автомобили и бензин ползут вверх04.12.2018 11:37
До окраин Волгограда добрались удлиненные маршруты04.12.2018 11:27
В Волжском ночью зачистили дороги от припаркованных автомобилей04.12.2018 11:02
Территорию волгоградского ГДЮЦа перед приездом губернатора скребут до блеска04.12.2018 09:53
В Волгоградской области после потопа в квартирах срочно делают крышу04.12.2018 08:26
Жителям Краснослободска под Волгоградом оставили развалины и пожарища на месте аварийных домов (ФОТОШОК)03.12.2018 16:40
В Волгоградской области погасили долги перед коллективом закрытого автопредприятия03.12.2018 16:29
В Волгоградской области предприниматель-дровосек задолжал в бюджет крупную сумму03.12.2018 15:56
На Центральной набережной Волгограда припарковалась военная техника03.12.2018 15:39
Чиновников Волгограда просят вернуть детям детство03.12.2018 13:32
В Советском районе Волгограда устранили аварию на теплосетях03.12.2018 10:19
В Волжском с двумя управляющими компаниями за долги расторгают договоры теплоснабжения03.12.2018 10:08
Реклама