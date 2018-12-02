На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств





В проекте бюджета Волгоградской области 2019 года не заложено финансирование на Год театра. Как сообщает ИА «Высота 102», данный факт констатировала контрольно-счетная палата региона в своем заключении на проект казны региона ко второму чтению. Аудиторы напомнили, что Указом президента России от 28 апреля 2018 года 2019 год был объявлен Годом театра. «Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять мероприятия необходимые мероприятия. Однако представленным законопроектом бюджетные средства на данные цели не запланированы», - указано в заключении КСП.

Впрочем, на одну новую театральную постановку аудиторы при изучении проекта бюджета обратили внимание. Так, 2 млн рублей предусмотрено на подготовку областным театром кукол спектакля на тему финансовой грамотности. Специфическая тема для культурного действа выбрана в связи с тем, что деньги на эти цели выделены в рамках госпрограммы «Управление государственными финансами Волгоградской области».

В целом, объем финансирования культуры в проекте казны региона будущего года по сравнению с текущим меньше на 17% или на 337 млн рублей. Всего на отрасль выделено 1,6 млрд рублей. В основном, снижение обусловлено завершением мероприятий в рамках ЧМ-2018. На строительство и реконструкцию учреждений культуры в следующем году планируется потратить 336 млн рублей. Эти деньги пойдут на реставрацию и приспособление под областной краеведческий музей здания пожарной каланчи в центре Волгограда (136 млн рублей). На переоборудование кинотеатра «Победа» под областной кукольный театр выделяется 123 млн. Еще 107 млн рублей власти региона готовятся направить на завершение скандально известных долгостроев в районах области, пострадавших от стихийных пожаров еще в 2010 году.



