Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услуг





Сегодня депутаты Волгоградской городской думы частично удовлетворили представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле - уступили в мелочах, а в принципиальной части отказали. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе обсуждения представитель Волгоградского УФАС, обратившись к депутатам, подчеркнула, что решение депутатов может кардинально изменить ситуацию на рынке похоронных услуг. А сотрудник областной прокуратуры Ольга Горлова, призвала депутатов проявить заботу о жителях. Также она напомнила, как на заседании профильного комитета «слуги народа» цинично предлагали надзорному органу писать представления по другим актам, потому что в этом вопросе они от своей позиции не отступят.





Прокурор Волгограда Дмитрий Симанович ввел непосвященных участников заседания в курс проблемы. Так, он озвучил, что Правила организации похоронного дела в Волгограде утвердили в 2007 году «под конкретную коммерческую структуру». Данный нормативный правовой акт, по словам Симановича, не предусматривает возможности оказания услуг по погребению другими организациями. «Это недопустимо, потому что все это ведет к нарушению прав жителей города на выбор организации для получения ритуальных услуг», - заявил прокурор. Тот проект, который внесли сегодня рассмотрение депутаты, как признался прокурор, его разочаровал. Самые важные требования органа госвласти, как отметил Симанович, народные избранники оставили без внимания.

Депутат Дмитрий Крылов поддержал выступающих, заявив о незаконной монополизации рынка, которая, по его словам, привела к тому, что все морги и кладбища подчиняются конкретной агентству. Впрочем, с ним не согласился его коллега по думе Андрей Поплавский – врач-судмедэксперт по профессии, который опроверг эту информацию в части упоминания бюро СМЭ.

Позиции депутатов городской думы и администрации города совпадают. Действующая модель организации похоронного дела, по убеждению местной власти, является стабильной и юридических снований для ее изменения нет. Неоднократные попытки антимонопольного и надзорного органов внести коррективы в существующий порядок представительный орган отклонял. В Волгоградском УФАС недавно заявили о намерении обратиться в региональное отделение «Единой России» с просьбой «повлиять» на своих однопартийцев, большинство которых составляет городскую думу. Однако сегодня депутаты гордумы в очередной раз доказали, что позиция прокуратуры для них - не указ.

С жесткой критикой ситуации на волгоградском рынке оказания ритуальных услуг минувшим летом выступал замруководителя ФАС России Андрей Цыганов. В ходе своего визита в город-герой он заявил журналистам, что в Москве похороны стоят дешевле, чем в Волгограде. «Чтобы похоронить близкого человека, год нужно на всем экономить или год ничего не есть и ничего не пить. Неужели эти затраты действительно соответствуют тому, что реально делают эти организации? Конечно же, нет», - считает замруководителя ФАС России.

В настоящее время спор между антимонопольщиками и мэрией Волгограда по вопросу похоронного бизнеса рассматривает арбитражный суд Волгоградской области. УФАС требует признать незаконным соглашение, заключенное между администрацией города и фирмой «Память» на обслуживание, ремонт кладбищ и услуги по захоронению.







