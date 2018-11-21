Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услуг

Общество 21.11.2018 13:37
4484 16
21.11.2018 13:37
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы частично удовлетворили представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле - уступили в мелочах, а в принципиальной части отказали. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе обсуждения представитель Волгоградского УФАС, обратившись к депутатам, подчеркнула, что решение депутатов может кардинально изменить ситуацию на рынке похоронных услуг. А сотрудник областной прокуратуры Ольга Горлова, призвала депутатов проявить заботу о жителях. Также она напомнила, как на заседании профильного комитета «слуги народа» цинично предлагали надзорному органу писать представления по другим актам, потому что в этом вопросе они от своей позиции не отступят.
Прокурор Волгограда Дмитрий Симанович ввел непосвященных участников заседания в курс проблемы. Так, он озвучил, что Правила организации похоронного дела в Волгограде утвердили в 2007 году «под конкретную коммерческую структуру». Данный нормативный правовой акт, по словам Симановича, не предусматривает возможности оказания услуг по погребению другими организациями. «Это недопустимо, потому что все это ведет к нарушению прав жителей города на выбор организации для получения ритуальных услуг», - заявил прокурор. Тот проект, который внесли сегодня рассмотрение депутаты, как признался прокурор, его разочаровал. Самые важные требования органа госвласти, как отметил Симанович, народные избранники оставили без внимания.
Депутат Дмитрий Крылов поддержал выступающих, заявив о незаконной монополизации рынка, которая, по его словам, привела к тому, что все морги и кладбища подчиняются конкретной агентству. Впрочем, с ним не согласился его коллега по думе Андрей Поплавский – врач-судмедэксперт по профессии, который опроверг эту информацию в части упоминания бюро СМЭ.
Позиции депутатов городской думы и администрации города совпадают. Действующая модель организации похоронного дела, по убеждению местной власти, является стабильной и юридических снований для ее изменения нет. Неоднократные попытки антимонопольного и надзорного органов внести коррективы в существующий порядок представительный орган отклонял. В Волгоградском УФАС недавно заявили о намерении обратиться в региональное отделение «Единой России» с просьбой «повлиять» на своих однопартийцев, большинство которых составляет городскую думу. Однако сегодня депутаты гордумы в очередной раз доказали, что позиция прокуратуры для них - не указ.
С жесткой критикой ситуации на волгоградском рынке оказания ритуальных услуг минувшим летом выступал замруководителя ФАС России Андрей Цыганов. В ходе своего визита в город-герой он заявил журналистам, что в Москве похороны стоят дешевле, чем в Волгограде. «Чтобы похоронить близкого человека, год нужно на всем экономить или год ничего не есть и ничего не пить. Неужели эти затраты действительно соответствуют тому, что реально делают эти организации? Конечно же, нет», - считает замруководителя ФАС России.
В настоящее время спор между антимонопольщиками и мэрией Волгограда по вопросу похоронного бизнеса рассматривает арбитражный суд Волгоградской области. УФАС требует признать незаконным соглашение, заключенное между администрацией города и фирмой «Память» на обслуживание, ремонт кладбищ и услуги по захоронению.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29037 11
28.10.2018 19:26
24269 9
06.11.2018 16:04
15225 76
Погорельцы с острова Сарпинский в Волгограде переселяются из сарая в дом21.11.2018 12:31
Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонт21.11.2018 11:45
В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домов21.11.2018 11:38
Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в Волгограде21.11.2018 11:36
На заседание Калачевской районной думы Волгоградской области вызвали полицию21.11.2018 10:56
Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в Берлине21.11.2018 09:53
В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушки21.11.2018 09:00
В Волгоградской областной думе меняют стулья21.11.2018 08:52
Волгоградцы воспротивились сносу гаражей20.11.2018 16:36
Депутаты разрешат волгоградцам «без спроса» вешать сплит-системы на фасады домов20.11.2018 15:57
Жителям Волгоградской области напомнили о двухэтапном повышении тарифов за коммуналку в новом году20.11.2018 15:30
Волгоградский пятиклассник стал призером онлайн-олимпиады по английскому языку20.11.2018 15:29
В администрации Волгоградской области поставят новые унитазы и биде20.11.2018 13:11
Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность20.11.2018 11:15
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионы19.11.2018 17:21
Реклама