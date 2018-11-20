Аналитика

Волгоградская область - "чемпионка" среди регионов ЮФО по зарплатным долгам

Аналитика 20.11.2018 17:09
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20.11.2018 17:09


В Волгоградской области – самые большие долги по зарплате среди регионов ЮФО. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат. Так, объем просроченной задолженности составляет в области по последним данным 167,2 миллиона рублей. За последний месяц долг снизился лишь на 0,3%. Второе место по объему долга занимает Астраханская область – 116,7 миллиона рублей, здесь также удалось лишь ненамного уменьшить задолженность – на 2,2%. А вот в некоторых субъектах ЮФО долга по зарплате нет вообще – например, в Калмыкии и в Севастополе.

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