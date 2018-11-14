Депутаты направляют отряд ревизоров в корпорацию развития Волгоградской области

Политика 14.11.2018 11:22
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14.11.2018 11:22
Поручения на 2019 год подготовили контрольно-счетной палате Волгоградской области парламентарии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления облдумы, в перечне заданий для ревизоров 10 вопросов, которые народные избранники посчитали актуальными либо проблемными. Под №1 в списке дел аудиторов на будущий год – проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на питание школьников. Напомним, по этой теме недавно заявление сделал губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров предложил с 1 января 2019 года обеспечивать всех первоклассников бесплатными завтраками, а также увеличить размер компенсации стоимости питания остальным учащимся из семей, имеющих право на такую поддержку. Профильным ведомствам администрации области поручено до конца года проработать данный вопрос. Региональные законодатели также решили, что следует оценить прозрачность выделяемых казенных денег на обучение детей муниципальным и частным учреждениям.
В проведении ревизии, по убеждению областных депутатов, нуждается корпорация развития Волгоградской области. О принадлежащем администрации региона акционерном обществе местные СМИ периодически упоминают из-за частых смен руководителей. Так, за последние шесть лет в корпорации состоялось семь кадровых назначений генеральных директоров. Последнего начальника Кирилла Владимирова в статусе исполняющего обязанности гендиректора назначили в конце 2017 года. О деятельности компании в текущем году также известно, что она стала владельцем здания бывшей военной части, расположенной на проспекте Жукова в Волгограде. В отремонтированные помещения уже начали заселяться региональные ведомства исполнительной власти. Депутаты областной думы намерены поручить КСП проверить во втором квартале 2019 года «отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности» организации.
В список заданий аудиторам контрольно-счетной палаты области депутаты также включили проверку целевого использования денег, выделяемых детским поликлиникам, психоневрологическим интернатам и домам престарелых. Кроме того, нардепов интересует эффективность реализации государственной региональной программы «Формирование современной городской среды», в рамках которой благоустраиваются парки и другие общественные территории.
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