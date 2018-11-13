Бюджет Волгоградской области "вошел в долю" в покупке недвижимости на треть миллиарда рублей

Расследования 13.11.2018 15:06
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13.11.2018 15:06
Более чем в 300 миллионов рублей обойдется приобретение нежилых помещений в объекте «под ключ» администрацией Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», власти региона получат более 7.5 тысяч квадратных метров новой недвижимости методом долевого участия. Так, планируется расплатиться с продавцом до 2020 года: в этом году предусмотреть в бюджете 90 миллионов рублей, в следующем – 179 миллионов, а в 2020 году – остальную сумму.
Заказчик крупной покупки – ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» - тщательно подобрал необходимые помещения в новостройке.
Так, например, здесь должно быть не менее 102 кабинетов, актовый зал, архив, гардероб, зал совещаний, 12 комнат для хранения инвентаря, 4 кабинета директора, 4 комнаты отдыха, 2 комнаты для водителей, 2 комнаты обслуживающего персонала, 5 комнат приема пищи, комната для проведения переговоров. Также в помещении должны быть 15 туалетов, душевые комнаты, раздевалки, серверная, учебный класс, а также режимные комнаты.
Подразумевается в обязательном порядке и наличие двух пассажирских лифтов и 1 – грузового. Всего объект должен состоять из 211 помещений. Среди требований к объекту – наличие не менее двух надземных этажей, изолированных входов в случае, если он находится в жилом доме, не менее 30 парковочных мест для автомобилей и близость к остановкам общественного транспорта.
ИА «Высота 102» выясняет, кто будет жить, работать и отдыхать в помещении, за которое бюджет выплатит почти треть миллиарда рублей.
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