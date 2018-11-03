



Заместитель генерального директора ФНПЦ «Титан-Баррикады» Сергей Христофоров, по предварительной версии, задержан по подозрению в хищении 100 миллионов рублей. Об этом сообщил ИА «Высота 102» источник на предприятии. «Подельника» замгендиректора не удалось задержать, так как ему стало плохо, в настоящее время помощь ему оказывают врачи. По сведениям информагентства, речь идет о хищениях в сфере закупок, именно за это направление и отвечал Сергей Христофоров.

О том, как осуществляются госзакупки на оборонном предприятии, ИА «Высота 102» неоднократно посвящало свои расследования. На нарушения, которые происходили на заводе, реагировали и в Волгоградском УФАС. В центре скандала, связанного с мошенничеством при поставках электроэнергии, ранее оказывался первый заместитель гендиректора и главный конструктор предприятия Николай Нескоблин. Было возбуждено уголовное дело, Нескоблин находился под домашним арестом. Однако в мае этого года на сайте одного из московских адвокатских бюро появилась информация о прекращении в отношении Николая Нескоблина уголовного дела. В данный момент бывший топ-менеджер в ФНПЦ больше не работает.

На оборонном предприятии скандалы, связанные с хищением, происходят уже не первый раз. Несколько лет назад группа сотрудников оказалась фигурантами дела о хищении ценной спецстали. Недавно руководство оборонного завода вновь взволновало общественность намерением приобрести люксовый автомобиль стоимостью 8,3 миллиона рублей. Закупка, правда, не состоялась, но не потому, что ее отменили, а на основании несоблюдения продавцом формальных процедур.

Заметим, правоохранительные органы региона никогда не комментировали происходящее на оборонном предприятии.



