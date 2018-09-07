Экономика 07.09.2018 13:56
882 0
07.09.2018 13:56
Повышение качества жизни населения – приоритетная задача компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая строит современное горнодобывающее предприятие и возводит новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, современная городская среда создана в жилом районе «Восточный», где построены десять жилых домов, общежитие на 200 мест и гостиница — площадь жилой застройки составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Удобство проживания обеспечивается, в том числе, и благодаря высокому уровню благоустройства – «Восточный» изобилует удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и спортивными площадками для детей и взрослых. Важная составляющая - прекрасно спланированная улично-дорожная сеть. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне «Восточном» проложено 26,3 тысячи квадратных метров дорог и пешеходных дорожек.
Детсад на сто мест и 29 индивидуальных коттеджей возведены в жилом районе «Дубовая роща», расположенном рядом с «Восточным». И сейчас жители города Котельниково Волгоградской области с нетерпением ожидают важного события – открытия нового детского сада.
Компания ответственно отнеслась к проектированию и строительству детского учреждения, в котором предусмотрено все для удобства маленьких воспитанников. Игровые, спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, учебные кабинеты оснащены детской мебелью, а также пандусами, лифтом и другими устройствами для детей с ограниченными возможностями.
Теплый сезон в Котельниково длится почти восемь месяцев, поэтому строители постарались, чтобы дети могли интересно и приятно проводить время на свежем воздухе в современных игровых комплексах и беседках. О безопасности маленьких котельниковцев позаботятся современные системы контроля управления доступом, видеонаблюдение, система оповещения и противопожарная сигнализация. Детский сад готов к эксплуатации и начнет работу после передачи объекта в муниципальную собственность.
Общий объем затрат инвестора на развитие жилых районов на первоначальном этапе составляет 4,5 млрд. рублей.
«Общий объем социальных расходов компании, включая поддержку науки и образования, модернизацию городской среды в городах присутствия, поддержку детского спорта, проведение в Новомосковске хоккейного турнира на Кубок "ЕвроХима", благотворительность и общественные проекты в регионах, составили в 2017 году 1,23 млрд. рублей, - отметил генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. - Также в прошлом году на строительство жилья для сотрудников предприятий компании, сопутствующей инфраструктуры и социальных объектов было направлено 1,44 млрд рублей».
Строительство в «Дубовой роще» начато только в 2017 году, но уже сегодня можно увидеть, как преображаются улицы жилого района и меняется облик города Котельниково в целом.
Реклама
Популярное по теме
07.09.2018 12:30
5819 0
01.09.2018 09:43
4490 0
ЛУКОЙЛ познакомил будущих энергетиков с работой солнечной электростанции07.09.2018 12:30
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными06.09.2018 17:28
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикап06.09.2018 13:14
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублей05.09.2018 09:57
ВТБ и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве05.09.2018 09:49
В Волгограде суд не дал отказаться областному МЧС от оплаты контракта04.09.2018 16:19
В Волгоградской области энергетиков оштрафовали на миллион за недоступный свет04.09.2018 15:46
ВТБ предлагает клиентам «Время Мультивпечатлений»04.09.2018 15:26
В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничество04.09.2018 12:11
ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу04.09.2018 10:08
Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламу04.09.2018 09:33
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективность03.09.2018 18:40
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультами03.09.2018 16:06
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу мест03.09.2018 14:15
ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании «Еврооптавто» на 2,9 млн евро03.09.2018 13:08
Реклама