Доска позора: На юге Волгограда высаженные аллеи погибают без воды

Жители Красноармейского районе Волгограда прислали в редакцию фотографии зеленых насаждений на аллеях проспекта имени Столетова. Впрочем, как заявили они ИА «Высота 102», зелеными их назвать сложно: по утверждению читателей, полива с начала 2018 года здесь не было ни разу.

На газонах нет ни одной травинки, засохли не только высаженные весной молодые деревца, но и те, которым уже не один год. «Обливается сердце кровью, когда видишь, как умирает это место, где любили отдыхать горожане и гости города», - призналась жительница района Елена Марченко.

По ее словам, обратились с письменным заявлением в администрацию Красноармейского района и получили ответ, который возмутил буквально всех. И.о. главы района Александр Гладков, который возглавляет в администрации жилищно-коммунальный отдел, ответил, что проспект поливается из поливальных машин согласно графика.

«Это абсолютная неправда. Деревья гибнут на глазах чиновников, а они занимаются отписками, вместо того, чтобы спасать их, - говорит Елена Марченко. – Не жалко ни затраченных денег на посадку деревьев, ни людей, которые вынуждены смотреть на этот «суховей» на аллеях и получать отрицательные эмоции. Мы уже не заем, как просить чиновников обратить внимание на эту проблему и не заниматься пустыми отписками. Тем более, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предупредил представителей всех органов власти в регионе и чиновников не заниматься «обещалками», - заключила Елена Марченко.









Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



