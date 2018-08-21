Расследования 21.08.2018 10:44
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21.08.2018 10:44
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела безопасности УФНС России по Волгоградской области направлено в суд, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, экс- налоговик обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, 26 июля 2017 года обвиняемый получил от руководителя организации, специализировавшейся на коммерческих перевозках, 200 тыс.рублей за оказание содействия в принятии решения об уменьшении размера доначисленного налога на добавленную стоимость. Неуплата НДС данной организацией на сумму свыше 6 млн.рублей была выявлена в ходе выездной проверки, проведенной ИФНС России по Центральному району Волгограда. При этом изменение суммы доначисленного налога не входило в компетенцию обвиняемого, а полученными обманным путем деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Вину в инкриминируемом деянии бывший налоговый инспектор признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.
Оперативное сопровождение расследования осуществилось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Санкция ч.3 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Уголовное дело по факту уклонения руководителем транспортной организации от уплаты НДС на 6 млн.рублей находится на стадии расследования.
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