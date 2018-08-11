



Сегодня скоропостижно скончался Алексей Викторович Васин, директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», депутат Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», Алексею Викторовичу стало плохо дома, врачи скорой помощи уже не смогли ему помочь. Он не дожил до 52 лет. Алексей Викторович родился в селе Новицкое Партизанского района Приморского края. В 1989 г. окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября. В 2005 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1984-го по 2004 г. проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2001 г. был назначен советником Председателя Правительства Чеченской Республики, с 2003-го по 2004 г. — начальник информационного управления Правительства Чеченской Республики. С 2005-го по 2007 г. — председатель комитета по делам культуры администрации Волгограда. В 2007 г. назначен на должность заместителя директора филиала — руководителем Территориального отделения филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» в г. Пятигорске. С 2008 г. — директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье». Музей-заповедник «Сталинградская битва» Алексей Васин возглавлял с 2010 года. Алексей Викторович награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей Викторович был большим другом редакции ИА «Высота 102». Последний раз публично он появился на траурной церемонии на Димитриевском кладбище в Волгограде, когда вспоминали погибшего в Южной Осетии майора Дениса Ветчинова. Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и всем, кто знал Алексея Викторовича. Мы потрясены.

Почти 2 года назад Алексей Викторович дал интервью нашему корреспонденту - он тогда праздновал 50-летний юбилей. Повтор от 17 сентября 2016 года.