Общество 08.08.2018 06:41
1993 13
08.08.2018 06:41
Очередной уволенный сотрудник Волгоградского областного клинического наркологического диспансера восстановлен в своей должности. В этот раз им оказался начальник отдела кадров данного учреждения. К такому решению пришел суд Тракторозаводского района г. Волгограда, который признал приказы о применении дисциплинарного взыскания и увольнении данного сотрудника незаконными. Учреждение также обязано будет выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.
Как пояснили ИА «Высота 102» в суде, сотруднику учреждения, который за годы добросовестной работы имел только поощрения, вдруг сообщили, что он уволен с занимаемой должности по инициативе работодателя с формулировкой «в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Правда, об этом факте он узнал только после выдачи трудовой книжки. После обращения в суд выяснилось, что с декабря 2017 года по февраль 2018-го в отношении него работодатель применил три дисциплинарных взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, что и послужило основанием для его увольнения с вышеуказанной формулировкой. Однако, как пояснили в суде, при привлечении его к дисциплинарным взысканиям работодателем были нарушены требования трудового законодательства Российской Федерации.
Это не первое скандальное увольнение работника. Не так давно Тракторозаводский районный суд Волгограда также вынес решение о восстановлении в должности юрисконсульта отдела договоров ВОКНД Светланы Зуевой, которую уволили за несуществующий прогул, да еще и в день, когда она находилась на больничном. Напомним, возглавляет диспансер главный врач Лиана Орешкина.
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