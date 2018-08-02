Адвокат из Волгограда выманил у клиента 6 миллионов рублей за "мягкий" приговор

В отношении 42-летнего адвоката одного из филиалов Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в соседнем регионе адвокат защищал фигуранта уголовного дела о получении крупной взятки. Он решил “подзаработать” на своем клиенте и сказал тому, что можно отделаться штрафом в два миллиона. Правда, для этого защитнику предстоит “похлопотать” и решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции. Свои услуги он оценил в шесть миллионов рублей. Клиент согласился и заплатил. Правда, суд приговорил взяточника к штрафу в 20 миллионов рублей, а при обжаловании приговора удалось снизить сумму всего на полмиллиона рублей. Поняв, что его обманули, клиент обратился в правоохранительные органы. Адвоката задержали, сейчас он находится по арестом. Следствие продолжается

Над делом работали следователи регионального СУ СКР, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.



