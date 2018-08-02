Адвокат из Волгограда выманил у клиента 6 миллионов рублей за "мягкий" приговор

Главное
Расследования 02.08.2018 10:38
406 1
02.08.2018 10:38
В отношении 42-летнего адвоката одного из филиалов Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в соседнем регионе адвокат защищал фигуранта уголовного дела о получении крупной взятки. Он решил “подзаработать” на своем клиенте и сказал тому, что можно отделаться штрафом в два миллиона. Правда, для этого защитнику предстоит “похлопотать” и решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции. Свои услуги он оценил в шесть миллионов рублей. Клиент согласился и заплатил. Правда, суд приговорил взяточника к штрафу в 20 миллионов рублей, а при обжаловании приговора удалось снизить сумму всего на полмиллиона рублей. Поняв, что его обманули, клиент обратился в правоохранительные органы. Адвоката задержали, сейчас он находится по арестом. Следствие продолжается
Над делом работали следователи регионального СУ СКР, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
26.07.2018 08:48
7447 8
23.07.2018 13:00
6308 10
Волгоградцу грозит шесть лет колонии за неуплату 50 миллионов рублей налогов02.08.2018 10:56
Расследования 02.08.2018 10:56
193 1 Обсудить
В Волгограде торговцу героином из Таджикистана грозит до 20 лет тюрьмы01.08.2018 17:54
Расследования 01.08.2018 17:54
1814 1 Обсудить
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 18-летнего парня у "Волгоград Арены"01.08.2018 16:56
Расследования 01.08.2018 16:56
4128 0 Обсудить
В Волгограде юный разбойник перед отъездом в колонию строгого режима полюбил книги01.08.2018 14:09
Расследования 01.08.2018 14:09
2081 4 Обсудить
Житель Волгоградской области проведет 8 лет в колонии за убийство в доме друга01.08.2018 12:03
Расследования 01.08.2018 12:03
1479 3 Обсудить
У налогового уклониста из Волгограда арестовали квартиру и машину31.07.2018 18:08
Расследования 31.07.2018 18:08
4271 1 Обсудить
В Волгограде двое неизвестных украли девять “IPhone” из салона сотовой связи31.07.2018 12:50
Расследования 31.07.2018 12:50
3011 5 Обсудить
Житель Волгоградской области на пикнике зверски расправился со своим знакомым30.07.2018 16:22
Расследования 30.07.2018 16:22
5700 2 Обсудить
В Волгограде медработник признался в получении крупной взятки30.07.2018 11:31
Расследования 30.07.2018 11:31
3242 7 Обсудить
Более тысячи человек пострадали в Волгограде от нечистых на руку косметологов28.07.2018 10:17
Расследования 28.07.2018 10:17
7460 1 Обсудить
В Волгограде будут судить наркокуратора из Оренбурга27.07.2018 10:57
Расследования 27.07.2018 10:57
3088 4 Обсудить
На птицефабрике в Ростовской области разливали водку для волгоградцев26.07.2018 09:53
Расследования 26.07.2018 09:53
4193 11 Обсудить
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенка26.07.2018 08:48
Расследования 26.07.2018 08:48
18934 8 Обсудить
В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникам25.07.2018 15:18
Расследования 25.07.2018 15:18
5543 11 Обсудить
По факту ЧП на судоремонтном заводе в Волжском возбудили уголовное дело23.07.2018 19:55
Расследования 23.07.2018 19:55
5520 0 Обсудить
Реклама