Общество

Судебный спор из-за лифтов не остановил замену подъемников в Волгоградской области

Общество 02.08.2018 10:06
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02.08.2018 10:06


Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск ООО «Первая лифтовая компания» к УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о признании недействительным (ничтожным) договора, заключенного по результатам аукциона с ООО «Волгоградская лифтовая компания» (г. Волгоград). Волгоградское УФАС России участвовало в данном деле в качестве третьего лица. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе антимонопольного органа.
Напоминаем,  Волгоградским УФАС России ранее в ходе рассмотрения дела по ст. 18.1 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ была признана обоснованной жалоба ООО «Первая лифтовая компания» (г. Москва) на нарушения порядка заключения УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» договора по результатам проведения аукциона на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования и установку подъемников. Планировалась замена  353 подъемников в Волгограде, Волжском, Камышине  на сумму более 646 млн. рублей. Теперь сроки этих работ отодвигаются. Поводом для признания жалобы обоснованной послужил тот факт, что фонд заключил договор с волгоградской фирмой, банковская гарантия которого не соответствовала требованиям аукционной документации. <
В фонде капремонта Волгоградской области заявили, что будут обжаловать решение арбитражного суда Волгоградской области в вышестоящей инстанции. 
Справка. В 2018 году в регионе будут заменены 465 лифтов в 121 МКД. Все работы производятся в рамках реализации региональной программы капитального ремонта МКД. В настоящее время уже завершены работы по замене 82 лифтов в 23 МКД. Регоператором дополнительно заключен договор по ремонту еще 383 единиц лифтового оборудования на 98 МКД – в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке. Объем средств, направленных на замену лифтового оборудования в текущем году, составит 839 млн. руб. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков уже состоялись, в этом году лифты в регионе будут менять три компания - «Волгоградская Лифтовая Компания», «Мосрегионлифт» и «Импортлифт». Новое лифтовое оборудование продолжает поступать в регион: на сегодняшний день порядка 135 лифтов находится на складах. В целом по области в рамках программы капитального ремонта в ближайшие годы будут заменены около 3000 лифтов.

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