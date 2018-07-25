В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантам





К четырем с половиной годам колонии общего режима приговорил Красноармейский районный суд бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции Антона Молчанова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что он предложил двум подследственным, находящимся на домашнем аресте, не проверять соблюдение ими запрета покидать место жительства.

С февраля по июнь прошлого года он “заработал” более 120 тысяч рублей за составление фиктивных справок о проверках. Также за 20 тысяч он подписал 6 “липовых” справок о проверках условно осужденного горожанина.

Его задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области вместе с коллегами из УЭБиПК регионального ГУ МВД России. Расследованием дела занимались следователи СО по Красноармейскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину Молчанов не признал. Его взяли под стражу в зале суда. Отметим, что приговор в силу еще не вступил.