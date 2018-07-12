Экология 12.07.2018 10:20
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12.07.2018 10:20
Удивительный ответ получил житель Краснослободска из прокуратуры Среднеахтубинского района за подписью и.о. прокурора района Дмитрия Говорунова. Как сообщил читатель ИА «Высота 102» Александр Глухов, этой весной около ерика Обухов, который находится в черте города, были обнаружены горы мусора. Обратился в администрацию Краснослободска, но чиновники перенаправили его обращение в МБУ «ЖКХ г. Краснослободск». Однако ответа он так и не дождался и обратился в надзорный орган. «Негоже этому мусору лежать, а администрации – бездействовать», - заявил он в письме. Тем более, что директор МБУ "ЖКХ городского поселения г. Краснослободска" Соколов уверял и автора обращения, и природоохранную прокуратуру, что несанкционированную свалку бытовых отходов ликвидирует до конца второго квартала 2018 года.
Однако, судя по ответу и.о. прокурора района, «в ходе визуального обследования территории отходов и стихийных свалок обнаружено не было, что подтверждается соответствующим актом проверки».
«Будучи уверенным в своей правоте и чтобы не «сесть в лужу», - делится с редакцией читатель информагентства, - вчера я снова доехал до этого места. Мусор был на месте, и даже конверты с адресами и данными. Уже по конвертам можно понять, сам ли человек вывез этот мусор или его доставил туда кто-то иной, возможно, представитель компании, которая занимается вывозом отходов», - говорит житель Краснослободска.
По его словам, непонятно, каким образом, и.о. прокурора Говорунов не увидел эту свалку. «Зачем давать такие ответы, ведь это позор и для органов прокуратуры, и для администрации города, которая терпит этот экологический беспредел на своей территории и не принимает никаких мер», - заключил читатель «Высоты 102».
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