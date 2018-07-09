Расследования 09.07.2018 14:47
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09.07.2018 14:47
Провести 14 месяцев в колонии общего режима за мошенничество с использованием служебного положения предстоит бывшему следователю ОМВД России по Котельниковскому району Александру Поваляхину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная коллегия по уголовным делам оставила в силе данный приговор районного суда.
В июне прошлого года на контрольно-пропускном пункте одного из предприятий задержали рабочего, пытавшегося вынести с территории кусок медного кабеля. Тогда на место происшествия приехал следователь Поваляхин. По имеющимся сведениям стоимость кабеля составляла всего несколько сотен рублей и “несуну” грозила лишь административная ответственность. Однако, зная это, Поваляхин решил припугнуть задержанного и заявил, что в отношении него могут возбудить уголовное дело. Чтобы избежать такого оборота, он обещал мужчине “закрыть глаза” на уголовное дело за 50 тысяч рублей. Работяга перевел деньги на карточку знакомого “благодетеля”, который был не в курсе происходящего, а тот позже передал их Поваляхину.
Отметим, что первоначально полицейского обвинили в получении взятки и уже на суде квалифицировали его поступок как мошенничество.
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