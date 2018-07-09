Общество

Застройщик «голого» дома в Волгограде уходит от ответственности, а жильцы пишут президенту

Общество 09.07.2018 11:50
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09.07.2018 11:50

Судя по всему, жители многострадального дома №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии, больше известного в Волгограде как «голый», потеряли всяческую надежду на изменение ситуации с их жилищем.  Они  высказали предположение,  что местные власти, правоохранительные и надзорные органы расписались в собственном бессилии, поэтому и решили обратиться к президенту России. 
 
Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно рассказывало  о бедах людей злополучного дома в материалах  «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», «В Волгограде плита с фасада новой многоэтажки рухнула на автомобиль из Надыма», «Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов», «В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку «оголили» перед дождями»,  «Жильцы «голого» дома в Волгограде требуют «одеть» фасад к зиме»,  «Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников», «Приставы предупредили застройщика «голого» дома в Волгограде об уголовной ответственности»,  «Застройщик «голого» дома в Волгограде обещает «одеть» фасад к марту 2018 года», «В Волгограде в приемной Медведева взяли на контроль проблемы жильцов «голого» дома», «Жители «голой» многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика» и других. 
Напомним, дом  был сдан в эксплуатацию  в декабре  2013 года, - причем без участия самих собственников - с вопиющими недоделками. Это 100%-й  брак в работе по устройству фасада,  отсутствие отделочных работ в подъездах дома, молниезащиты, наружного освещения, предусмотренного проектом,  благоустройства, отделочных работ в квартирах, предусмотренных договорами долевого строительства.
 «Мы неоднократно обращались с жалобами на застройщика ООО «Энергопром», на учредителя застройщика Алексея Щербина, в администрацию Дзержинского района,  облстройнадзор, прокуратуру Волгоградской области, приемную партии «Единая Россия», к депутату Госдумы,   - говорится в обращении жильцов на имя главы государства. - Более того, Дзержинский районный суд Волгограда в октябре 2014 года полностью признал правоту собственников  и обязал ООО «Энергопром» устранить нарушения пожарной безопасности, произвести укладку асфальтового покрытия проездов, произвести в полном объеме работы по благоустройству прилегающей территории, выполнить тротуарное покрытие, произвести чистовую отделку стен лестничных маршей, сделать утепление и облицовку фасада здания. Арбитражный суд Волгоградской области 25 января 2016 года  также  обязал ООО «Энергопром»  в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки». 
Однако,  по утверждению жильцов, после решений судов административный ресурс не сработал, жильцы дома попали под «бюрократический футбол». «Четыре года мы «обиваем пороги», обращаемся в контролирующие органы власти, и все нам обещают помочь. В конце 2017 года застройщик восстановил фасад угла дома, сделал фотографии, разослал их и пообещал выполнить решения судов к марту 2018г., ... к июню 2018г., ... к сентябрю 2018г., и все верят», - рассказывают люди главе государства.
Но, как заявляют они, факт есть  факт: застройщик затягивает время и использует это в своих интересах.  23 мая 2018 года инспекция федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.  «Как можно закрыть организацию с исполнительным производством, с гарантийными обязательствами застройщика? - спрашивают собственники квартир. - Как и кто покрывает застройщика ООО «Энергопром», помогает уйти от ответственности его учредителю Щербину А.С.? Ведь даже на фото видно, что утеплитель без защитного слоя уже пришел в негодность. Но управляющая компания, учредителем которой является все тот же Щербин Алексей Семенович, исправно получает с жильцов деньги за обслуживание, содержание фасада и так далее. А у жилищной инспекции один ответ: у нас нет полномочий. А у кого тогда есть? Кто должен требовать от застройщика выполнения своих обязательств по выполнению недоделок и исправлению брака?».
Жители дома приложили к письму подтверждающие их правоту документы  и попросили  президента принять меры в отношении виновных должностных лиц и помочь в восстановлении справедливости.
Редакция ИА «Высота 102» следит за развитием событий. Повторяем сюжет от 11 июля 2017 года.
 



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