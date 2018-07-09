Экономика

5000 «бездомных» сирот будет проживать в Волгоградской области к 2020 году

Экономика 09.07.2018 05:39
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09.07.2018 05:39


Многомиллионными штрафами оборачивается для комитета по строительству Волгоградской области неисполнение решений судов о представлении жилья детям-сиротам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП региона, на начало 2018 года ведомство накопило 60 млн рублей таких штрафов. В соответствии с бюджетным кодексом РФ расходы на исполнение судебных актов в части уплаты штрафов, пени и судебных издержек, как отмечают аудиторы контрольно-счетной палаты, являются неэффективными.
При этом количество оставшихся без родителей детей, которых власти обязаны обеспечить крышей над головой,  ежегодно растет. На начало 2018 года в регионе проживало 4,7 тысячи сирот, которые подлежат обеспечению жилплощадью. Это на 10% больше, чем годом ранее. К концу 2020 года в Волгоградской области, как прогнозирует КСП, количество сирот, нуждающихся в квартирах или частных домиках, может составить уже 5 тысяч человек. Ежегодно свой дом обретают только 8-14% детей, оставшихся без родителей,  от общего количества нуждающихся.

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