Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику

Политика 03.07.2018 16:06
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03.07.2018 16:06
Сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы надолго запомнится его участникам - причем не принятыми законами, а выходкой одного из депутатов. При обсуждении невинного вопроса о предоставлении казакам в аренду без торгов земельных участков председатель профильного комитета по культуре Александр Осипов, член фракции "ЕР" пришел в негодование от непонятного, по его мнению, вопроса со стороны коллеги по регпарламенту коммуниста Михаила Таранцова. На глазах у трех десятков депутатов, сотрудников аппарата думы, чиновников обладминистрации и журналистов из уст председателя комитета по культуре областной думы несколько раз вырвались некультурные выражения. Подробнее о том, что происходило на заседании – в видеоматериале «Высоты 102».
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