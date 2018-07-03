Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику











Сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы надолго запомнится его участникам - причем не принятыми законами, а выходкой одного из депутатов. При обсуждении невинного вопроса о предоставлении казакам в аренду без торгов земельных участков председатель профильного комитета по культуре Александр Осипов, член фракции "ЕР" пришел в негодование от непонятного, по его мнению, вопроса со стороны коллеги по регпарламенту коммуниста Михаила Таранцова. На глазах у трех десятков депутатов, сотрудников аппарата думы, чиновников обладминистрации и журналистов из уст председателя комитета по культуре областной думы несколько раз вырвались некультурные выражения. Подробнее о том, что происходило на заседании – в видеоматериале «Высоты 102».







