В Волгограде дипломат Японии спрогнозировал исход матча с Польшей

Политика 27.06.2018 11:17
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27.06.2018 11:17
В Волгограде министр посольства Японии в России господин Токуро Фуруя предположил, что завтра сборная его страны победит команду Польши со счетом 3:0. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такой прогноз он сделал в ответ на вопрос журналистов по поводу возможного исхода завтрашнего матча между сборными Японии и Польши.
Сегодня господин Токуро Фуруя начал свой день в Волгограде с посещения Волгоградского отделения фонда мира, где состоялась его встреча с руководителем отделения Юрием Староватых и со школьниками. Для ребят мастер-класс по изготовлению знаменитых бумажных журавликов провела бывший бессменный руководитель клуба интернациональной дружбы Ольга Сергеевна Безбородова. Ребятам поведали историю дружбы Волгограда с городом-побратимом Хиросимой, а господин Токуро Фуруя угостили знаменитым караваем мира, испеченным из зерна тридцати государств. А потом на территории ГДЮЦа был поднят флагшток с полотнищем, изготовленным в виде карпа – японским символом и пожеланием мира.
Как признался господин Токуро Фуруя, он всегда мечтал посетить Волгоград и рад возможности увидеть наш город. В планах дипломата – встреча с руководством Волгоградской области, экскурсии по городу-герою, в том числе – посещение музея-панорамы «Сталинградская битва».
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