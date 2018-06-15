Сборная Туниса прилетела в Волгоград





Сборная Туниса по футболу прибыла в Волгоград, сообщает ИА “Высота 102”. В эти минуты в аэропорту Гумрак сел “Boeing-737” авиакомпании “Россия” со спортсменами на борту. Как стало известно информагентству, авиалайнер, который носит имя “Брянск”, вылетел из московского аэропорта “Внуково” около половины третьего.









Уже завтра тунисские футболисты проведут в Волгограде тренировку, открытую для представителей СМИ. Тренер сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

В понедельник, 18 июня, в 21.00 на “Волгоград Арене” состоится матч между командами Туниса и Англии.

Отметим, что футболисты “туманного Альбиона” свою “открытую тренировку” решили проводить на тренировочной базе в Зеленогорске.

На фото: авиалайнер "Брянск"



