



Воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев 18 июня выведут спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Именно эти юные футболисты получили почетное право принять участие в церемонии открытия матча между сборными Туниса и Англии, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?».

Всего же в программе для подопечных различных фондов — воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, школ-интернатов, а также детей из приемных и малообеспеченных семей —зарезервировано более ста мест.



