Жителей Волгоградской области атакуют опасные пауки





В рабочем поселке Городище появились пауки-фаланги. Как сообщил ИА "Высота 102" житель районного центра, сегодня он обнаружил страшного вида паука размером с мизинец на пороге собственного дома. Со всеми мерами предосторожности житель Городища изловил непрошеного гостя и поместил в банку. Эту опасную находку он намерен отнести в администрацию рабочего поселка. Житель Городища считает, что власти должны предупредить население о появлении опасных насекомых. Паукообразные насекомые - фаланги славятся своей агрессивностью. Они не относятся к ядовитым, но укусы вызывают у человека сильную болевую реакцию. Опасность для человека представляют остатки пищи, которые находятся на челюстях фаланги. Попав в рану при укусе они могут вызвать воспалительный процесс. Врачи советуют при укусе фаланги сразу же обработать рану дезинфицирующим составом или промыть ее водой с мылом, а затем обработать зеленкой или йодом. Избавиться от боли поможет холодный компресс.



