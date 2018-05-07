Бюджет Волгоградской области сэкономил на социальных проездных

Почти на 226 миллионов рублей сократились в прошлом году расходы областного бюджета на выплату субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электротранспорте по социальным проездным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, если в 2016 году объем субсидий составлял 338 миллионов рублей, а в 2017 году – всего 112 миллионов рублей. Связано это, как говорится в отчете аудиторов, со вступлением с 1 января 2017 года Социального кодекса и уменьшением количества реализованных социальных проездных.

Так, если в 2016 году был реализован 1 миллион 118 тысяч 561 проездной социальный билет, то в прошлом году – всего 304 тысячи 191 билет. Большая часть из этого количества приходится на авто и электротранспорт, остальное – на железнодорожный и водный транспорт.



