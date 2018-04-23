В Волгоградской области ужесточили приговор экс-чиновнице за взятку

Волгоградский областной суд изменил приговор Камышинского городского суда от 22 февраля 2018 года в отношении бывшего начальника юридического отдела администрации Камышинского муниципального района Ирины Трахимович. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение было принято с учетом позиции надзорного органа. Приговором суда первой инстанции Трахимович была признан виновной в получении взятки за незаконные действия с использованием служебного положения (ч.3 ст.290 УК РФ) и осуждена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом ей был назначен штраф в размере 500 тыс.рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, в течение 3 лет.

Государственное обвинение посчитало назначенное Трахимович наказание чрезмерно мягким и оспорило приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке.

В судебном заседании установлено, что Трахимович 16 ноября 2016 года в служебном кабинете получила от своего знакомого взятку в размере 25 тыс.рублей за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось ОЭБ и ПК МО МВД России «Камышинский». Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Камышину СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном Трахимович не признала.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновной и доводов апелляционного представления прокуратуры Волгоградский областной суд отменил Трахимович условное осуждение, назначив за получение взятки 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ей назначен штраф в размере 500 тыс.рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, в течение 3 лет. Приговор вступил в законную силу.



