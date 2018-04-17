Волгоградский институт бизнеса теперь будет называться Академией общественных наук. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил ректор ВИБа Андрей Ващенко. По словам ректора института, в стенах которого силовики недавно выявили организованную группу, решение о преобразовании вуза в автономную некоммерческую организацию «Академия общественных наук», было принято накануне. Связано это, по словам Андрея Ващенко, с «вызовами времени». Однако он признал, что на принятие такого решения повлиял и серьезный ущерб, нанесенный репутации вуза преступной деятельностью нескольких студентов и преподавателей, которых подозревают в коммерческом подкупе.

Андрей Ващенко заверил, что академия будет находиться под полным общественным контролем. Высшим органом управления нового вуза станет наблюдательный совет, в который войдут представители органов власти, общественных и деловых организаций. "Основой деятельности нового учебного заведения станет максимальная гласность и прозрачность", - пообещал ректор вуза.

К слову, Андрей Ващенко поспешил откреститься от тех, кто нанес удар репутации института. Так, по его словам, в составе организованной группы находился только один действующий сотрудник института - методист по практическому обучению. Остальные сотрудники уволились по собственному желанию еще до начала следственных действий. Кроме того, в эту группу входил ряд студентов, которые перевелись в вуз из других учебных заведений. Андрей Ващенко заверил, что руководство вуза постарается, чтобы методист покинула организацию. Студенты будут отчислены по дисциплинарным причинам.

Напомним, фигурантами разразившегося на днях коррупционного скандала стали 13 человек. Как сообщали в СУ СК по Волгоградской области, это - руководители и преподаватели частного образовательного учреждения Институт бизнеса. По данным правоохранителей, преступную группу создала декан юридического факультета. На протяжении нескольких лет «партнеры» собирали со студентов деньги за сдачу отдельных экзаменов и зачетов или же сессий целиком. Стоимость оценок варьировалась от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из активных членов группы поступило около 2 миллионов рублей. Есть сведения о 100 преступных эпизодах. Бывший декан юридического факультета и бывший старший преподаватель Волгоградского института бизнеса взяты под стражу.