Следователя из Волгограда осудили за фальсификацию доказательств

Бывшего следователя СУ УМВД России по Волгограду Дмитрия Смольникова приговорили к двум годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, Ворошиловский районный суд признал следователя виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу. Как уточнили в прокуратуре, факт преступления был вскрыт во время проверки дела сотрудниками надзорного ведомства.

Сообщается, что Смольников занимался делом горожанина, который обвинялся в пособничестве при покупке крупной партии наркотиков. Однако из материалов исчезли некоторые доказательства. Кроме того, протоколы допросов были составлены и подписаны Смольниковым без участия свидетелей. На основании этих данных следователь «смягчил» статью обвиняемому - со «сбыта наркотиков» на «покупку без цели перепродажи». При проверке выяснилось, что протоколы были подделаны еще в одном деле. Следователь Смольников признал свою вину. Расследование проводили сотрудники регионального СУ СК России. Выявить преступление помогли сотрудников Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Смольникова взяли под стражу в зале суда. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован. Также известно, что дело, доказательства по которому были подделаны, отправлено на дополнительное расследование.









