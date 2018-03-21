В Волгограде МУП «Метроэлектротранс» расстается с имуществом

МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде продолжает распродажу имущества: в настоящее время на торги выставлено здание диспетчерской, расположенной на проспекте Ленина, 67в, «в связи с невостребованностью в производственной деятельности и оптимизацией служб и подразделений». Его рыночная стоимость составляет 400 тыс. рублей. При этом земельный участок, на котором находится здание, как сообщили ИА «Высота 102» в КСП города, не рассматривается, также отсутствует информация о правообладателях на данный земельный участок. В КСП порекомендовали определить доходность данного земельного участка и его возможного использования в дальнейшем. Это позволит снизить расходы предприятия на осуществление основной хозяйственной деятельности, пополнить оборотные средства и погасить просроченные долговые обязательства, - говорится в заключении КСП.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП МЭТ по итогам 2017 года в материалах к проекту решения не представлены. Однако убыток предприятия за 9 месяцев 2017 года составил 182 092,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года дебиторская задолженность составила 277 089,1 тыс. руб., кредиторская - 336 934,9 тыс. руб. +34 486,6 тыс. руб. по отношению к началу года.

Напомним, это не первое здание диспетчерской, с которым расстаются в МУП «Метроэлектротранс»: недавно было продано примерно такое же здание по улице Буханцева. Средства от продажи были также направлены на пополнение оборотных средств, однако, как заметили в КСП, существенного влияния на финансовое состояние предприятия продажа не оказала.



