На волгоградском «КАУСТИКе» начала работать базовая кафедра Волгоградского технического университета









Первые 10 студентов Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) из числа магистров и бакалавров приступили к обучению на базовой кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза», которая начала работать на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, договор о создании на «КАУСТИКе» базовой кафедры химико-технологического факультета был подписан весной минувшего года.

Кафедра создана с целью практической подготовки специалистов по направлению «Химическая технология» по программам «Химия и технология органических веществ», «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза», «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» и ряду других, в том числе по программам дополнительного профессионального образования. Располагаясь на промплощадке «КАУСТИКа» в Красноармейском районе Волгограда, базовая кафедра является структурным подразделением ВолгГТУ и функционирует в составе профилирующей кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза».

Главное направление деятельности кафедры – адресная подготовка магистров по программам предприятий ГК «НИКОХИМ» с целью дальнейшего трудоустройства молодых и наиболее перспективных специалистов на предприятиях группы. Консультантами по технологии – руководителями практики студентов назначены высококвалифицированные сотрудники из числа инженерного состава. Опытные химики также принимают непосредственное участие в согласовании тематики курсовых, выпускных квалификационных работ (проектов) студентов и научных исследований кафедры с учётом потребностей и возможностей предприятия.

Как пояснили на предприятии, Волгоградский политехнический институт (сейчас – ВолгГТУ, прим. редакции), с самого начала работы «КАУСТИКа» в 60-х годах прошлого столетия стал одним из первых социальных партнёров завода. За прошедшие годы сотни студентов «политеха» прошли здесь производственную и преддипломную практику, многие после окончания вуза оставались работать на предприятии. Добавим, что всего в настоящее время АО «КАУСТИК» в рамках социального партнёрства работает с более чем 30-ю учебными заведениями Волгоградской области, а также известными московскими вузами – МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РУДН и других вузов.