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Наука
 28.12.2017 07:14

Дмитрий Медведев вручил государственную награду директору Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорю Тюменцеву



По сложившейся традиции в преддверии новогодних праздников 20 декабря 2017 года были вручены государственные и правительственные награды госслужащим, работникам предприятий, ученым, представителям сферы образования. Всего в списке награжденных 48 человек. В этом году среди удостоенных государственной награды - директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорь Олегович Тюменцев.
Указом Президента РФ В.В. Путина от 10 сентября 2017 года директору Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктору исторических наук, профессору И.О. Тюменцеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»*.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе института, церемония награждения состоялась в Доме Правительства Российской Федерации. Награду Игорю Олеговичу вручил Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.
Игорь Тюменцев уже награждён нагрудными знаками «Почётный работник высшего образования РФ», «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия», удостоен звания «Почетный академик Академии искусств и наук Ангеликум Константиниана» (l’Accademia Angelico Costantiniana di letterearti e sscienze – Angelo-Comneno Onlus) при Президенте Италии. Теперь в его послужном списке также будет числиться и звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации».
Доктор исторических наук, профессор – специалист в области истории России Игорь Олегович Тюменцев - автор и соавтор более 250 научных работ. Он апробировал результаты своих исследований в 220 научных конференциях, симпозиумах, совещаниях и т.п. Сделал 10 научно-методических и 130 научных докладов на 6 зарубежных, 32 международных, 18 всероссийских, 40 региональных, 36 вузовских конференциях и 10 в научных подразделениях РАН, 56 из них опубликовано.
Став в 2008 году ректором ВАГС, а затем ВИУ РАНХиГС, он последовательно реализует стратегию обновления и повышения качества подготовки специалистов через формирование в вузе современных научных школ и обеспечение академической мобильности преподавателей и студентов.
Игорь Тюменцев работает в высшей школе более 30 лет, является разработчиком 19 учебно-методических работ, в том числе 3-х учебников. Им создана, внедрена в учебный процесс и запатентована обучающая компьютерная программа по русской палеографии «Палеограф» (Свидетельство № 950435).
Игорь Олегович — член экспертной группы при Представителе Президента РФ в ЮФО; член совета по защите докторских диссертаций по отечественной и всеобщей истории, источниковедению, историографии, главный редактор научного журнала «Вестник ВолГУ». Сер. 4. История, регионального научного ежегодника «Стрежень», член редакционных коллегий журналов «Русская старина», «Русский архив», научных ежегодников «Экономическая история России», «Стрежень», «Мир Православия», «Вопросы краеведения» и других изданий. В 2013-2015 гг. работал приглашенным редактором журнала «Canadian-American Slavic Studies».

Справка. Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» входит в государственную наградную систему РФ, присваивается преподавателям, работникам системы высшего, послевузовского профессионального дополнительного образования за личные заслуги:
•в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной деятельности с применением новейших образовательных стандартов и методик, позволяющих повысить процент усвоения образовательного предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися;
•в разработке новейших методик и методологий преподавания образовательных предметов;
•в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практической деятельности;
•в воспитании и подготовке квалифицированных научных и научно-педагогических кадров.
Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде лица ученой степени кандидата или доктора наук, а также отраслевых наград (почётный знак, почётное отраслевое звание или медаль К.Д. Ушинского) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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Наука 28.12.2017 10:34

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Экономика 28.12.2017 10:26 (Обновлено: 28.12.2017 12:14)

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Экономика 28.12.2017 08:48 (Обновлено: 28.12.2017 08:54)

Вот и подошёл к концу очередной год – 2017-ый. Для десятков волгоградских предприятий и организаций уходящий год был юбилейным, и эти «круглые» даты коллективы встретили очередными трудовыми победами. Многие успешно реализовали  социальные и экономические проекты. А в целом – все мы трудились на благо своих семей, близких и родного региона. Чем запомнился 2017-ый – ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.
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Сегодня ночью в Волгограде легковой автомобиль совершил наезд на световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось на улице Николая Отрады около дома №27а в Тракторозаводском районе. 36-летний водитель, получивший травму шеи, от госпитализации отказался. 25-летнюю пассажирку с закрытой черепной травмой и в состоянии комы доставили в больницу №25. 
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Жители  улиц Карла Маркса, Туркменской и Ярославской в преддверии нового года  поблагодарили ИА "Высота 102" за улучшение  дорог в Советском районе. После публикации заметки о двух прикрытых досками дорожных ловушках коммунальщики поспешили их ликвидировать. Напомним,  19 декабря в рубрике "Доска позора" была размещена информация о двух ямах на дорогах в микрорайоне Тулака. Одна из них находилась на оживленном перекрестке улиц Карла Маркса и Туркменской. Там под дорожное покрытие проваливался люк колодца.  А сверху располагалось сколоченное из деревянных реек ограждение. Второе дорожное препятствие находилось на выезде из двора №7 по улице Карла Маркса (он же дом №12 по улице Ярославской) -  яма...
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Общество 27.12.2017 16:24

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Общество 27.12.2017 15:47

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Под Волгоградом ликвидируют "экологические бомбы" "Независимая газета" от 26.12.2017 Волгоградские специалисты разработали уникальный метод ликвидации полигонов с вредными отходами самых высоких классов опасности. Эта технология уже начала применяться на практике в экологически проблемном Светлоярском районе области и Кировском районе Волгограда. Южные районы Волгограда – Кировский и Красноармейский, а также прилегающий к ним Светлоярский район области традиционно считаются самыми неблагополучными с экологической точки зрения. Еще в советское время здесь располагались крупнейшие в стране предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе двойного назначения – связанные с оборонкой. Среди кировчан, красноармейцев и светлоярцев всегда был высок уровень онкологических и других опасных...
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