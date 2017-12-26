|Наука
|28.12.2017 07:14
Дмитрий Медведев вручил государственную награду директору Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорю Тюменцеву
По сложившейся традиции в преддверии новогодних праздников 20 декабря 2017 года были вручены государственные и правительственные награды госслужащим, работникам предприятий, ученым, представителям сферы образования. Всего в списке награжденных 48 человек. В этом году среди удостоенных государственной награды - директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорь Олегович Тюменцев.
Указом Президента РФ В.В. Путина от 10 сентября 2017 года директору Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктору исторических наук, профессору И.О. Тюменцеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»*.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе института, церемония награждения состоялась в Доме Правительства Российской Федерации. Награду Игорю Олеговичу вручил Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.
Игорь Тюменцев уже награждён нагрудными знаками «Почётный работник высшего образования РФ», «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия», удостоен звания «Почетный академик Академии искусств и наук Ангеликум Константиниана» (l’Accademia Angelico Costantiniana di letterearti e sscienze – Angelo-Comneno Onlus) при Президенте Италии. Теперь в его послужном списке также будет числиться и звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации».
Доктор исторических наук, профессор – специалист в области истории России Игорь Олегович Тюменцев - автор и соавтор более 250 научных работ. Он апробировал результаты своих исследований в 220 научных конференциях, симпозиумах, совещаниях и т.п. Сделал 10 научно-методических и 130 научных докладов на 6 зарубежных, 32 международных, 18 всероссийских, 40 региональных, 36 вузовских конференциях и 10 в научных подразделениях РАН, 56 из них опубликовано.
Став в 2008 году ректором ВАГС, а затем ВИУ РАНХиГС, он последовательно реализует стратегию обновления и повышения качества подготовки специалистов через формирование в вузе современных научных школ и обеспечение академической мобильности преподавателей и студентов.
Игорь Тюменцев работает в высшей школе более 30 лет, является разработчиком 19 учебно-методических работ, в том числе 3-х учебников. Им создана, внедрена в учебный процесс и запатентована обучающая компьютерная программа по русской палеографии «Палеограф» (Свидетельство № 950435).
Игорь Олегович — член экспертной группы при Представителе Президента РФ в ЮФО; член совета по защите докторских диссертаций по отечественной и всеобщей истории, источниковедению, историографии, главный редактор научного журнала «Вестник ВолГУ». Сер. 4. История, регионального научного ежегодника «Стрежень», член редакционных коллегий журналов «Русская старина», «Русский архив», научных ежегодников «Экономическая история России», «Стрежень», «Мир Православия», «Вопросы краеведения» и других изданий. В 2013-2015 гг. работал приглашенным редактором журнала «Canadian-American Slavic Studies».
Справка. Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» входит в государственную наградную систему РФ, присваивается преподавателям, работникам системы высшего, послевузовского профессионального дополнительного образования за личные заслуги:
•в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной деятельности с применением новейших образовательных стандартов и методик, позволяющих повысить процент усвоения образовательного предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися;
•в разработке новейших методик и методологий преподавания образовательных предметов;
•в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практической деятельности;
•в воспитании и подготовке квалифицированных научных и научно-педагогических кадров.
Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде лица ученой степени кандидата или доктора наук, а также отраслевых наград (почётный знак, почётное отраслевое звание или медаль К.Д. Ушинского) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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|Общество
|28.12.2017 11:49
В Волгоградской области по требованию прокуратуры инвалида, страдающего серьезными заболеваниями, обеспечили жизненно необходимыми лекарствами. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, в прокуратуру Светлоярского района с жалобой обратился местный житель. Установлено, что мужчина страдает сахарным диабетом, а также рядом других хронических заболеваний. Однако в нарушение требований законодательства в течение нескольких месяцев, вопреки назначенному лечению, он не может получить шесть наименований жизненно необходимых лекарственных препаратов. В интересах инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление к региональному комитету здравоохранения и медицинскому учреждению об обязании обеспечить пациента необходимыми лекарствами. При рассмотрении дела ответчики в добровольном порядке частично исполнили заявленные требования – обеспечили инвалида...
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|Общество
|28.12.2017 11:32 (Обновлено: 28.12.2017 12:01)
Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня открытия первого в мире памятника воинам-чекистам, сообщает ИА "Высота 102". Расположен монумент на правом берегу поймы реки Царица, возле моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Он был возведен по проекту волгоградского художника-архитектора Феофилакта Коимшиди. Открытие состоялось 28 декабря 1947 года. На тот момент памятник воинам-чекистам был первым в мире. Общая высота монумента более 22 метров, высота бронзовой фигуры воина-чекиста 3,85 метра, с мечом - 5,8 метра. Мемориал посвящен воинам-чекистам, которые в Сталинграде в 1942 году сформировали дивизию, вступившую в ожесточенные бои с...
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|Телеком
|28.12.2017 10:48
«Ростелеком» на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Антивирусные решений ESET на платформе «Ростелекома» разработаны специально для разных видов бизнеса – для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам «Ростелекома» доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на базе платформы «Ростелекома» доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32: • специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack; • бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition; • комплексное решение...
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|Наука
|28.12.2017 10:34
Государственная комиссия подписала акт сдачи-приемки центра инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде. Об этом сообщил ИА «Высота 102» ректор Волгоградского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист-клинический фармаколог Минздрава РФ, академик РАН Владимир Петров. По словам Владимира Ивановича, торжественное открытие центра состоится в начале будущего года. Сюда уже завезено необходимое оборудование, которое готовят к работе. Напомним, шестиэтажный центр с 23 лабораториями общей площадью 10,5 тыс. кв метров возведен в Волгограде в рамках госпрограммы "Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года". Центр инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде станет основой в создании федерального химико-фармацевтического кластера и мощной химико-фармакологической научной...
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|Экономика
|28.12.2017 10:26 (Обновлено: 28.12.2017 12:14)
Арбитражный суд Поволжского округа (г.Казань) поставил точку в длительном споре налоговых органов и ООО "СК "Промизоляция" по вопросу неуплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, выводы нижестоящих судебных инстанций, вставших на сторону налоговых органов, признаны обоснованными. По материалам дела, в ходе выездной налоговой проверки крупного субподрядчика ООО "СК "Промизоляция" была обнаружена незаконная схема ухода от налогов. Так, фискальный орган выявил формальный документооборот по отражению финансово-хозяйственных операций между налогоплательщиком и его контрагентами. У предприятия отсутствовали доказательства, касающиеся обстоятельств совершения хозяйственных операций с контрагентами, в том числе мотивов их выбора,...
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|Расследования
|28.12.2017 09:41
Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с застройщика в пользу дольщика неустойки за нарушение сроков сдачи квартиры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, жительница Красноармейского района обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение сроков сдачи дома застройщиком ООО «Строй-Сити». Договор на участие в долевом строительстве женщина с супругом заключили еще в декабре 2014 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 4-ом квартале 2015 года. Цена договора составила 1,5 миллиона рублей. Однако до настоящего времени дом так и не сдали в эксплуатацию. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в...
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|Экономика
|28.12.2017 09:35
В администрации Волгоградской области принято постановление о заключении долгосрочных государственных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита бюджета региона и погашения долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, планируется в течение 2018 года привлечь 4,5 миллиарда рублей займа сроком на три года. Кредиты будут привлекаться на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Волгоградская область.
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|Астрахань
|28.12.2017 09:35
Житель Астрахани, спасая жизнь тонущей собаке, сам провалился под лед. По данным областной пожарно-спасательной службы, это случилось в районе набережной ерика Солянка, сообщает ИА «Астрахань 24». На месте работали специалисты службы спасения на воде ГКУ «Волгоспас». Как оказалось, 45-летний мужчина, увидев провалившегося в полынью пса, решил прийти ему на помощь, но попытка не удалась. Он сам оказался в воде. «Женщина, которая стала свидетелем данного происшествия, незамедлительно вызвала спасателей. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей «Волгоспаса» мужчина и собака были спасены», – сообщили в службе. ...
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|Экономика
|28.12.2017 08:48 (Обновлено: 28.12.2017 08:54)
Вот и подошёл к концу очередной год – 2017-ый. Для десятков волгоградских предприятий и организаций уходящий год был юбилейным, и эти «круглые» даты коллективы встретили очередными трудовыми победами. Многие успешно реализовали социальные и экономические проекты. А в целом – все мы трудились на благо своих семей, близких и родного региона. Чем запомнился 2017-ый – ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.
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|Происшествия
|28.12.2017 08:31
Сегодня ночью в Волгограде легковой автомобиль совершил наезд на световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось на улице Николая Отрады около дома №27а в Тракторозаводском районе. 36-летний водитель, получивший травму шеи, от госпитализации отказался. 25-летнюю пассажирку с закрытой черепной травмой и в состоянии комы доставили в больницу №25.
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|Аналитика
|27.12.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Кандидаты на ключевые посты в администрации Волгоградской области прошли фильтр «Единой России»
Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области предложил кандидатов на замещение ключевых постов в администрации, а президиум реготделения «Единой России» их одобрил. Не прошло и двух лет: работающий лифт с музыкой и зеркалами вместо старого и сломанного получили ветеран Сталинградской битвы и его соседи. Волгоградцев избавили от опасности стать покупателями дорогого, но фальшивого алкоголя: подпольный цех на всех оборотах готовил товар к новогодним праздникам. «Полицейский Дед Мороз» спешит в неблагополучные семьи: детям дарят подарки, а с родителей берут обещание вести себя хорошо в наступающем году. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала»...
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|Общество
|27.12.2017 17:37 (Обновлено: 27.12.2017 17:37)
Жители улиц Карла Маркса, Туркменской и Ярославской в преддверии нового года поблагодарили ИА "Высота 102" за улучшение дорог в Советском районе. После публикации заметки о двух прикрытых досками дорожных ловушках коммунальщики поспешили их ликвидировать. Напомним, 19 декабря в рубрике "Доска позора" была размещена информация о двух ямах на дорогах в микрорайоне Тулака. Одна из них находилась на оживленном перекрестке улиц Карла Маркса и Туркменской. Там под дорожное покрытие проваливался люк колодца. А сверху располагалось сколоченное из деревянных реек ограждение. Второе дорожное препятствие находилось на выезде из двора №7 по улице Карла Маркса (он же дом №12 по улице Ярославской) - яма...
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|Общество
|27.12.2017 16:24
Сегодня сбылась мечта 95-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева. В подъезде многоэтажного дома №19 по улице Маркса в Ворошиловском районе Волгограда, где проживает фронтовик, состоялся запуск нового лифта. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения». Комиссия, в составе которой были представители регионального фонда капремонта, управляющей и эксплуатирующей организаций, компании «Нижневолжсклифтремонт», не выразили никаких нареканий во время приемки объекта. Зато выслушали от жителей подъезда благодарные слова за сделанную работу, ведь теперь людям не придется с огромным трудом подниматься...
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|Общество
|27.12.2017 15:47
Разрушенная семья, потеря работы и квартиры, в которую он вложил больше полутора миллионов рублей – такие печальные обстоятельства побудили волгоградца Алексея Жадаева разбить палатку около офиса застройщика, которого он считает виновным в своих несчастьях. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей и подтвердил решением суда, в августе 2015 года назад он выплатил ООО «Строительные системы» 1 миллион 620 тысяч рублей за квартиру в строящемся доме по пер. Гайворонский д.13 в городе Краснослободск Среднехтубинского района Волгоградской области. Дом должны были ввести в эксплуатацию в 3 квартале того же года. Однако застройщик, как следует из решения Центрального суда Волгограда от 21...
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|Аналитика
|27.12.2017 15:12
"Независимая газета" от 26.12.2017 Волгоградские специалисты разработали уникальный метод ликвидации полигонов с вредными отходами самых высоких классов опасности. Эта технология уже начала применяться на практике в экологически проблемном Светлоярском районе области и Кировском районе Волгограда. Южные районы Волгограда – Кировский и Красноармейский, а также прилегающий к ним Светлоярский район области традиционно считаются самыми неблагополучными с экологической точки зрения. Еще в советское время здесь располагались крупнейшие в стране предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе двойного назначения – связанные с оборонкой. Среди кировчан, красноармейцев и светлоярцев всегда был высок уровень онкологических и других опасных...
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