Первый в ЮФО детский технопарк «Кванториум» появится в Волгограде









Одним из первых в ЮФО детский технопарк «Кванториум» появится в Волгограде в будущем году, местом прописки которого станет региональный опорный техуниверситет. На создание детского технопарка волгоградский регион в 2018 году получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря тому, что Волгоградская область успешно стала одним из победителей в конкурсе на предоставление федеральной субсидии.













Основной площадкой «Кванториума» станет помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров в новом корпусе регионального опорного технического университета, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. И только три обучающих направления будут осуществляться на базе Детской железной дороги, расположенной в пойме реки Царица.

Всего в «Кванториуме» будет представлено 9 направлений, в их числе: «Автоквантум», «Наноквантум», «IT – квантум», «Робоквантум», «Хайтек «РЖД-квантум» и другие. Заниматься в нем смогут 900 детей и подростков от 5 до 18 лет по перспективным естественно-научным и техническим направлениям, осваивая, к примеру, современные лазерные технологии, программирование, альтернативную энергетику, беспилотную авиацию и многое другое. А пока дети занимаются в различных кружках. К примеру, в ВолгГТУ есть школа робототехники, которая пользуется повышенным интересом у ребят.













Вопросы развития в регионе инновационной инфраструктуры в системе дополнительного образования детей и молодежи в ходе подготовки проекта обсуждались на различных уровнях: в облкомитетах образования и науки, экономической политики и развития области, представительстве Агентства стратегических инициатив в ЮФО и других заинтересованных структурах.

«Стратегическая цель проекта заключается как в поддержке одаренных детей, так и в формировании системы подготовки высококвалифицированных инженеров и ученых нового типа, а также возрождении престижа инженерных и научных профессий. Для этого предлагается внедрение новой эффективной модели дополнительного образования, которая обеспечивает объединение усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства. Это даст мощнейший импульс развитию научной деятельности молодежи», – прокомментировал ректор ВолгГТУ – регионального опорного техуниверситета академик РАН Владимир Лысак.

Открытие детских технопарков «Кванториум» реализуется в рамках приоритетного проекта Минобрнауки РФ «Доступное дополнительное образование для детей».

Для иллюстрации использован скрин с сайта http://roskvantorium.ru



