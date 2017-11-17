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Наука
 18.11.2017 18:16

В Волгоградском политехе ученые получили 1,5 миллиона рублей на развитие инновационных проектов


Полтора миллиона рублей разделили между собой десять  победителей  конкурса инновационных технологических проектов, который состоялся в рамках  «Стартап-школы», организованной ВолгГТУ при поддержке Волгоградского областного бизнес-инкубатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». 



Из рук первого проректора техуниверситета Александра Навроцкого шесть участников, завоевавших третье место, получили сертификаты по 100 тысяч рублей. Три приза по 200 тысяч стали поощрением за второе место. А главную награду – грант на 300 тысяч рублей получил магистрант первого курса факультета конструкционных материалов ВолгГТУ Сергей Кузнецов. Он разработал экструдер (устройство, «продавливающее» разогретый материал для печати модели),  который позволит использовать в работе для высокотемпературного 3D-принтера Borderline высокопрочные пластики.



«Моя разработка может применяться не только для печати различных прототипов, но и создавать различные промышленные детали», – отметил Сергей. Такие изделия, по словам изобретателя, найдут широкое применение в машиностроении и других отраслях промышленности.  К тому же экструдер, разработанный Сергеем, можно установить на практически любой  принтер для объёмной печати. А это, по мнению экспертов, оценивавших работы, открывает широкие возможности для выведения разработки на рынок. На выигранный грант политехник планирует собрать 3D-принтер полностью.



Всего на суд жюри были представлены 79 бизнес-идей, которые оценивали ученые, чиновники и бизнесмены. Среди из почти полутора сотен участников было немало волгоградских предпринимателей, но большинство – студенты, аспиранты, преподаватели.
Направления проектов поражали разнообразием: защита компьютерных систем от взлома, новые шумоизолирующие материалы, интернет-сообщества для любителей спорта, робототехнические платформы для экомониторинга или сбивания с крыш сосулек, уплотнители для скважины от воды и нефти, походные фильтры, экологически чистая выпечка, экзоскелеты для создания боевых роботов и многое другое. В течение недели конкурсанты готовили свои проекты к защите и посещали занятия школы. Их учили оценивать рынок, рассчитывать бизнес модели и делать сайты для своей будущей фирмы.



«Мы пытались показать ученым, как зарабатывать деньги, выводя на рынок их разработки, – отмечает директор бизнес-инкубатора санкт-петербургского университета ИТМО Елена Гаврилова. – Одна из важнейших задач – научить конкурсантов говорить на одном языке с другими участниками бизнес- пространства».
Некоторые участники конкурса во время учебы или работы в вузе проводили исследования, которые за неделю попытались превратить в рыночный продукт. А кто-то, уже занимаясь бизнесом,  увидел возможности для его улучшения.



«За эту неделю мы постарались дать конкурсантам базовые знания.  В дальнейшем они смогут расширить их,  придя в волгоградский бизнес-инкубатор»,– отмечает Елена.
По словам члена жюри, предпринимателя Павла Степанова, сначала он практически был уверен, что научные разработки далеки от рыночной экономики: «Но здесь понял, что ошибался. Для бизнесменов этот конкурс – возможность познакомиться с новыми  перспективными разработками. Я готов применить в своем бизнесе два представленных проекта. Контактами с участниками мы уже обменялись».
Многие стартапы, по мнению волгоградского бизнесмена, после доработки  могут не просто выйти в реальный  сектор экономики,  а стать фаворитами в ряде ее отраслей.
Как утверждает оператор мероприятия, региональный партнер «Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Яков Мельников, стартап-школа и конкурс оказали реальную поддержку самым перспективным научным бизнес-проектам региона – как финансовую, так и информационную. 
«ВолгГТУ стал  организатором этих мероприятий  не лучайно,– подчеркнул первый проректор техуниверситета Александр Навроцкий. – Одна из целей опорных университетов в том, чтобы поддерживать проекты, способные превратиться в реальный бизнес, а также помочь уже существующим предприятиям  создать новые рабочие места в регионе. Важен для области и выход научных разработок в реальную экономику».
Использованы фото  с сайта ВолгГТУ. 

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