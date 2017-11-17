|Наука
|18.11.2017 18:16
В Волгоградском политехе ученые получили 1,5 миллиона рублей на развитие инновационных проектов
Полтора миллиона рублей разделили между собой десять победителей конкурса инновационных технологических проектов, который состоялся в рамках «Стартап-школы», организованной ВолгГТУ при поддержке Волгоградского областного бизнес-инкубатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».
Из рук первого проректора техуниверситета Александра Навроцкого шесть участников, завоевавших третье место, получили сертификаты по 100 тысяч рублей. Три приза по 200 тысяч стали поощрением за второе место. А главную награду – грант на 300 тысяч рублей получил магистрант первого курса факультета конструкционных материалов ВолгГТУ Сергей Кузнецов. Он разработал экструдер (устройство, «продавливающее» разогретый материал для печати модели), который позволит использовать в работе для высокотемпературного 3D-принтера Borderline высокопрочные пластики.
«Моя разработка может применяться не только для печати различных прототипов, но и создавать различные промышленные детали», – отметил Сергей. Такие изделия, по словам изобретателя, найдут широкое применение в машиностроении и других отраслях промышленности. К тому же экструдер, разработанный Сергеем, можно установить на практически любой принтер для объёмной печати. А это, по мнению экспертов, оценивавших работы, открывает широкие возможности для выведения разработки на рынок. На выигранный грант политехник планирует собрать 3D-принтер полностью.
Всего на суд жюри были представлены 79 бизнес-идей, которые оценивали ученые, чиновники и бизнесмены. Среди из почти полутора сотен участников было немало волгоградских предпринимателей, но большинство – студенты, аспиранты, преподаватели.
Направления проектов поражали разнообразием: защита компьютерных систем от взлома, новые шумоизолирующие материалы, интернет-сообщества для любителей спорта, робототехнические платформы для экомониторинга или сбивания с крыш сосулек, уплотнители для скважины от воды и нефти, походные фильтры, экологически чистая выпечка, экзоскелеты для создания боевых роботов и многое другое. В течение недели конкурсанты готовили свои проекты к защите и посещали занятия школы. Их учили оценивать рынок, рассчитывать бизнес модели и делать сайты для своей будущей фирмы.
«Мы пытались показать ученым, как зарабатывать деньги, выводя на рынок их разработки, – отмечает директор бизнес-инкубатора санкт-петербургского университета ИТМО Елена Гаврилова. – Одна из важнейших задач – научить конкурсантов говорить на одном языке с другими участниками бизнес- пространства».
Некоторые участники конкурса во время учебы или работы в вузе проводили исследования, которые за неделю попытались превратить в рыночный продукт. А кто-то, уже занимаясь бизнесом, увидел возможности для его улучшения.
«За эту неделю мы постарались дать конкурсантам базовые знания. В дальнейшем они смогут расширить их, придя в волгоградский бизнес-инкубатор»,– отмечает Елена.
По словам члена жюри, предпринимателя Павла Степанова, сначала он практически был уверен, что научные разработки далеки от рыночной экономики: «Но здесь понял, что ошибался. Для бизнесменов этот конкурс – возможность познакомиться с новыми перспективными разработками. Я готов применить в своем бизнесе два представленных проекта. Контактами с участниками мы уже обменялись».
Многие стартапы, по мнению волгоградского бизнесмена, после доработки могут не просто выйти в реальный сектор экономики, а стать фаворитами в ряде ее отраслей.
Как утверждает оператор мероприятия, региональный партнер «Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Яков Мельников, стартап-школа и конкурс оказали реальную поддержку самым перспективным научным бизнес-проектам региона – как финансовую, так и информационную.
«ВолгГТУ стал организатором этих мероприятий не лучайно,– подчеркнул первый проректор техуниверситета Александр Навроцкий. – Одна из целей опорных университетов в том, чтобы поддерживать проекты, способные превратиться в реальный бизнес, а также помочь уже существующим предприятиям создать новые рабочие места в регионе. Важен для области и выход научных разработок в реальную экономику».
Использованы фото с сайта ВолгГТУ.
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Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:1 завершилась выездная встреча «Ротор-Волгоград» с «Сибирью» в рамках 24 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России. Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась в крытом футбольном манеже «Заря» в Новосибирске. Первый тайм проходил с переменным успехом: игровая инициатива переходила от одной команды к другой. На 21-ой минуте, столкнувшись с волгоградским защитником Ильей Ионовым, травму получил полузащитник «Сибири» Максим Андреев. Но через пару минут он вернулся на поле. На 28-ой минуте травмировался волгоградский нападающий Михаил Бирюков. Тренеры, наблюдая за игрой, вели себя по-разному. Если наставник «Сибири» Сергей Кирсанов практически не отходил от кромки...
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Уголовное дело будет возбуждено в отношении 34-летнего жителя Алексеевского района, который сбил двоих мужчин в хуторе Усть-Бузулукский и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, ДТП произошло ночью на дороге населённого пункта. Двоих пешеходов - мужчин 25 и 57 лет - доставили в больницу с многочисленными переломами и травмами головы. Вскоре удалось установить и водителя-беглеца. Им оказался житель соседнего села. Его ВАЗ-2109 был обнаружен в гараже с характерными повреждениями после ДТП. Установлено, что в момент наезда на пешеходов водитель был пьян.
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За минувшие сутки на территории Волгоградской области произошло 10 пожаров, один из которых привел к гибели человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Ольховском районе в селе Липовка в результате возгорания частного дома и гаража, в котором находился автомобиль "Москвич", был обнаружен мужчина 1948 г.р. Предполагаемая причина возгорания – неисправность отопительных печей и дымоходов. Проводится проверка.
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Депутат Госдумы Анна Кувычко сказала РБК, что удивлена вниманием западных СМИ к клипу «Дядя Вова», в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы». Песню исполняют ученики волгоградской кадетской школы № 44. Они обещали не отдать «самураям» родной земли, обещают «возвратить Аляску в гавань Родины» и сетуют, что «население шара гегемон достал». Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не видел клипа, но считает его «проявлением симпатий» к Владимиру Путину. Британские издания...
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|18.11.2017 09:07
На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились части лестничных пролетов, которые здесь должны быть установлены к декабрю этого года. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в районе автовокзала рабочие приступили к монтажу составляющих одной из двух лестниц. Напомним, на окончание работ на Комсомольском путепроводе было выделено около 39 миллионов рублей. Компания «Дорис» должна установить защитные экраны и лестничные сходы, привести в надлежащее состояние опорные и пролетные строения, осуществить ремонт деформационных швов на тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком и так далее. Ранее со своими обязанностями по ремонту путепровода не справилась фирма «Аваль-Строй». Контракт с ней был расторгнут,...
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|18.11.2017 07:07
Хотели обогатиться, но остались «у разбитого корыта» авторы новогодней сказки, показанной в Волгоградском планетарии. Как сообщает ИА «Высота 102», за написание сценария и постановку театрализованного действа творческая группа вместо затребованного 21 млн рублей не получила ни копейки. Такое постановление вынес Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы авторов спектакля на решение Центрального райсуда. В июле районный суд обязал планетарий выплатить истцам только 150 тысяч рублей. Этой сумме заявители оказались не рады и обжаловали решение суда. Однако Фемида оказалась к «сказочникам» не благосклонной, отказав им в каких либо выплатах. Напомним, в начале лета этого года Волгоградский планетарий оказался...
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|18.11.2017 05:46
ИНТЕРФАКС-ЮГ, Ростов-на-Дону, 17.11.17. АО «Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) «Красный Октябрь» намерено взыскать с АО «Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Титан-Баррикады» (Волгоградская область) 49,5 млн рублей долга и неустойки. Согласно материалам арбитражного суда Волгоградской области, 13 декабря данный иск будет рассмотрен по существу. В пресс-службе суда «Интерфаксу» уточнили, что в 2013 году истец и ответчик заключили договор, согласно которому ВМЗ «Красный Октябрь» обязался принимать стоки НПЦ и передавать ему техническую и холодную воду. В период с ноября 2013 года по...
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|Аналитика
|17.11.2017 20:06
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Смотрите сегодня в программе: на заседании суда по делу о взятках бывшего сотрудника комитета промышленности Волгоградской области свидетели поделились секретами не для прессы. Не надо паники: пугающий вид новых остановок в Волгограде оказался лишь первым этапом создания современных павильонов для ожидания транспорта. Горячая пойдет: «Концессии теплоснабжения» начали реализацию программы по замене и обновлению циркуляционных трубопроводов. Пока Волгоград ждет ЧМ-2018: детской спортплощадке в Кировском районе повезло с включением в муниципальную программу, но не повезло с подрядчиком. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
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|Экономика
|17.11.2017 18:06
Технический комплекс по производству и транспортировке природного газа в Быковском районе Волгоградской области стал одним из 28 новых и модернизированных производств, открытых с 2014 года. По словам главы региона, - сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, - более четырёх миллиардов рублей было проинвестировано в строительство нового предприятия. При поддержке Россельхозбанка удалось выполнить первый этап проекта. Сегодняшний ввод в эксплуатацию этого предприятия — результат общей работы, — подчеркнул Андрей Бочаров. Производство по добыче и транспортировке природного газа построено с нуля и оснащено самым современным оборудованием. Полностью завершено строительство газопровода от Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения к газопроводу-отводу «Быково-Волжский» протяженностью 12 км. Завершены пуско-наладочные...
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|17.11.2017 16:43
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|Общество
|17.11.2017 16:33
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|Происшествия
|17.11.2017 16:19
Полицейские Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Иловлинского района поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшем к потере зрения. О данном факте медицинские работники сообщили в дежурную часть полиции. В результате проведенной проверки полицейские установили, что 16 ноября на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района группа из 16 человек осуществляла охоту на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями. В момент преследования животного 34-летний загонщик, пытаясь поразить убегающую косулю, не рассчитал траекторию полета дроби и...
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