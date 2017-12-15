В Волгоградском техуниверситете научили ходить робота-андроида





Волгоградский опорный государственный технический университет занял 1-е место и взял гран-при среди ведущих вузов России на всероссийском фестивале ВУЗПРОМФЕСТ в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе высшего учебного заведения, среди достижений волгоградцев - и 3-е место на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017 среди 100 ведущих вузов страны. Инновационные проекты ВолгГТУ высоко оценили в министерстве образования РФ.

Инновационные разработки и высокотехнологическую продукцию Волгоградской области на выставке успешно представили региональный опорный Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), и его филиалы - Инжиниринговый центр «Полимерные материалы и технологии», а так же Волжский научно-технический комплекс (ВНТК). На выставке были представлены 27 образцов наукоемкой продукции, в том числе:

робот - математический аппарат, разработанный учеными вуза, основной задачей которого является максимально эффективное передвижение по пересеченной местности; уникальный 3-D принтер, позволяющий получать изделия с повышенной точностью из более прочный материалов, чем у аналогов; инновационные полимерные материалы, способные заменить алюминий при производстве светодиодной техники, разработанные инжиниринговым центром университета. Стенд ВолгГТУ вошел в ТОП-3 стендов ВУЗПРОМЭКСПО-2017 за актуальную, содержательную и разноплановую подачу информации.









А студенческая команда ВолгГТУ заняла I место в номинации «3D моделирование» в рамках финала IV Всероссийского научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2017», и I место в общекомандном зачете, став абсолютным чемпионом второй год подряд, победив 27 ведущих вузов России.







