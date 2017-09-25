|Наука
|26.09.2017 12:00
В Волгоградской области наука не внедряется в жизнь
В Волгоградской области госпрограмма по развитию инновационной деятельности существует параллельно научным достижениям, которые демонстрируют отдельные хозяйствующие субъекты. Такой вывод, сообщает ИА «Высота 102», можно сделать, изучив материалы КСП Волгоградской области, проанализировавшей освоение средств на реализацию программы «Развитие инновационной деятельности» за 2014-2016 годы. Как выяснилось, внедрение инновационных разработок происходит практически без господдержки. Так на что же тратились средства программы, а именно - более 140 миллионов рублей? Оказалось, основная часть этих денег пошла на предоставление государственных научных грантов в области гуманитарных наук и фундаментальных исследований. Но к инновациям это не имеет никакого отношения. Понятно, почему не был выполнен ключевой показатель госпрограммы: так, доля инновационно активных предприятий составила 6,3% при плане в 2014 году 8,1% и 2015 году – 8,6%. В КСП считают, что причинами недостаточной инновационной активности региона являются отсутствие кластеров, научно-технологических парков, особых экономических зон, а также – комплекса организационно-экономических механизмов развития инновационной инфраструктуры. В Волгоградской области до сих пор не определились с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники, что могло бы повлиять на темы региональных конкурсов в этой области. Поэтому на конкурсы грантов в основном выставляются работы, которые готовят в вузах, как говорится, по собственному усмотрению. Поэтому и происходит такой разрыв в «ожиданиях» и «возможностях».
Аудиторы подметили и оторванность проектов, которые были награждены грантами, от воплощения в жизнь. Например, в 2014 году так и не нашли широкого применения проекты «Разработка технологии и изготовление опытного образца компактной модульной установки по очистке питьевой воды с кондиционированием «АКВАВЕЛЛ-20К» для сельских школ Волгоградской области» и «Получение сорбента для обезжелезивания воды». И сами исполнители проекта не предприняли усилий в дальнейшей реализации проектов, да и в комитете экономического развития и политики Волгоградской области не оказали должной поддержки в этом. Такая же история – с одним из победителей проектов грантов в области инновационных методов в уборке бахчевых культур. Однако в реальности воплотить эту разработку не удалось из-за отсутствия системы по коммерциализации научных результатов. Впрочем, и самим победителям грантов есть, на что обижаться: оказалось, что по итогам конкурсов за 2014-2015 годы им задолжали премий на 10 миллионов рублей. В 2016 году конкурс грантов не проводился вообще – из-за отсутствия финансирования.
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|Экономика
|26.09.2017 13:55
Около 7 тысяч фиктивных организаций, так называем фирм-"однодневок" выявили налоговые органы Волгоградской области по состоянию на 1 сентября этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, указанные организации были установлены в ходе проверки достоверности данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такую работу налоговики проводят с 2016 года. Особое внимание уделяется компаниям, которые имеют признаки "однодневок": адреса, на которых уже зарегистрированы от 10 и более компаний или участники и руководители являются одновременно таковыми в большом количестве компаний. Так, с признаком "массовый руководитель" выявлено около 1900 фирм. В 10% из них внесены записи о недостоверности сведений...
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|Экономика
|26.09.2017 13:24
За 8 месяцев этого года самый высокий результат среди городских округов и муниципальных районов по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области показал областной центр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные комитетом финансов Волгоградской области, так, если за 8 месяцев 2016 года город-герой собрал и отправил в региональный бюджет 28,4 миллиарда рублей, то за аналогичный период – почти на 10 миллиардов больше (134,9%). Последнее место среди муниципалитетов занял Чернышковский район: за 8 месяцев 2016 года здесь собрали почти 137 миллионов рублей, а за этот же период 2017 года – лишь около 100 миллионов. ...
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|Происшествия
|26.09.2017 13:07
Двое граждан Узбекистана задержаны в Волгограде за разбойное нападение на своего соотечественника с целью завладения его автомобилем "Daewoo Nexia". Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, заявление об угоне машины поступило накануне от 33-летнего гражданина Узбекистана в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района. Потерпевший сообщил, что на улице Хорошева двое незнакомцев, угрожая похожим на нож предметом, завладели его иномаркой и скрылись. В городе был объявлен план "Перехват". Наряд группы задержания вневедомственной охраны заметил угнанный автомобиль на пересечении улиц Римского-Корсакова и Ангарская, начал преследование. В результате автоугонщиков удалось задержать. Ими оказались 22-летние земляки потерпевшего. Уголовное дело возбуждено...
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|Телеком
|26.09.2017 10:58
Каждый месяц «МегаФон» исполняет мечту одного юного футболиста волгоградской футбольной школы ЦСКА им. Леонида Слуцкого. Лучшие воспитанники получают от оператора планшет и напутствие от одного из игроков сборной России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по итогам августа тренерским советом лучшим игроком месяца был выбран 9-летний Анатолий Кудаев. Прямо на футбольном поле в окружении друзей по команде при помощи быстрого 4G-интернета лучший игрок августа получил поздравления и наставления на будущее от своего кумира – известного полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. Известный российский футболист напомнил ребятам, что залог успеха в регулярных тренировках и полной отдаче...
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|Общество
|26.09.2017 10:47
Заявления о шести пропавших подростках находятся сегодня на контроле ГУ МВД России по Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке. Так, в Волжском две 12-летние девочки ушли из "Детской городской Соматической больницы". Известно, что обе учились в Волгограде, в школе - интернате № 8 и в средней школе №17. Обе из дома уже уходили, а одна из шестиклассниц состоит на учете в полиции. Пропал в городе-спутнике и еще один подросток. Во время посещения "Волжского социально-реабилитационного центра" исчез 16-летний ученик 10 класса Ерзовской средней образовательной школы. Раньше он также уходил из дома. 17-летняя девушка-сирота пропала в Дубовке....
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|Происшествия
|26.09.2017 10:24 (Обновлено: 26.09.2017 14:20)
Тело 50-летней жительницы Волжского было найдено рядом со следами ДТП в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД РФ по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером на 664 километре трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Рядом с трупом погибшей был найден номерной знак. Как установили правоохранители, он принадлежал автомобилю «Hyundai Accent», зарегистрированному на 21-летнего жителя города Аксай Ростовской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий виновник смертельной аварии, а также его автомобиль, были найдены в селе Победа Быковского района. Молодой человек сознался в том, что сбил женщину, но испугался ответственности и скрылся с места ДТП, даже не...
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|Общество
|26.09.2017 09:35
Прокуратура Серафимовичского района восстановила право 76-летнего ветерана труда на получение ежемесячной денежной выплаты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, проверка деятельности Государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения Серафимовичского района" была проведена по жалобе пожилого человека. Установлено, что при наличии судебного решения, возлагающего на указанное учреждение обязанность по выплате ветерану труда ежемесячной выплаты за 4 месяца, она фактически была произведена только за 1 месяц. В адрес руководителя учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого выплаты ветерану произведены в полном объеме.
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|Расследования
|26.09.2017 07:34
Берегоукрепление Цимлянского водохранилища завершилось возбуждением уголовных дел о халатности и мошенничестве
Следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье халатность в отношении директора федерального агентства водных ресурсов и федерального государственного бюджетного учреждения «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища». Руководство учреждения, как сообщили ИА «Высота 102» в Счетной палате РФ, оплатило по госконтракту работы по берегоукреплению Цимлянского водохранилища, которые фактически выполнены не были. Федеральный бюджет в результате не досчитался 16 млн рублей. Кроме того, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России на основании материалов Счетной палаты, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Речь идет о хищении бюджетных средств на сумму 751,6 млн руб., направленных...
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|Общество
|25.09.2017 20:31
Расторгнуть государственный контракт, заключенный еще в 2006 году между управлением автомобильных дорог администрации Волгоградской области и ОАО "Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов "Гипротрансмост", постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение, соответствующий иск подал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который также намеревался взыскать с проектной организации сумму необоснованного обогащения в размере более 190 миллионов рублей. Отметим, что по государственному контракту подрядчик, учредителем которого является комитет по управлению имуществом г. Москвы, должен был выполнить собственным силами, а также силами и средствами привлеченных организаций проектно-сметную и изыскательскую документацию...
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|Аналитика
|25.09.2017 20:05
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде дело о снимке с разукрашенной скульптурой «Родина-мать» дошло до суда - за неудачную шутку начальнику местного штаба Навального грозит крупный штраф. Заказные маршрутки с неисправными тормозами и рулевым управлением не переживают за волгоградских пассажиров. Фанаты «Ротора» дождались победы любимой команды. Но положение клуба — по-прежнему шаткое. В Калаче-на-Дону подозреваемый в убийстве пятилетней Сони арестован на 2 месяца. Мужчина полностью сознался в страшном преступлении. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00,...
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|Расследования
|25.09.2017 17:43
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Животову и Вартаняну, которые в июле этого года были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Животову назначено 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Вартаняну - 2 года колонии общего режима. Осужденные продумали преступление, но не смогли довести его до конца по независящим от них обстоятельствам. По материалам дела, Вартанян в феврале 2017 года сообщил Животову, что некий предприниматель ищет возможности решения вопроса с сотрудниками МИФНС №4 о прекращении налоговой проверки. Животов предложил Вартаняну представить его в...
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|Расследования
|25.09.2017 16:59
Сегодня в Волгоградском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении начальника местного штаба Навального - Алексея Волкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, рассмотрение дела по существу начнется 2 октября. Также сегодня подсудимому изменена мера пресечения с домашнего ареста по месту жительства в Санкт-Петербурге на подписку о невыезде из Волгограда. Сам Волков присутствовал на заседании вместе со своим защитником. Напомним, две недели назад «Высота 102» сообщала о завершении расследования уголовного дела об осквернении символа воинской славы - скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане. Алексею Волкову инкриминируют ст. 354.1 УК РФ - «Реабилитация нацизма». Уголовному...
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|Расследования
|25.09.2017 16:37
В Волгоградской области огласили приговор супругам за смерть приемного сына и похищение мальчика в Ростовской области
Чернышковский районный суд Волгоградской области сегодня вынес приговор 47-летней Наталье Павловой и ее 48-летнему супругу Андрею Павлову. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, им вменялось похищение мальчика в Морозовске Ростовской области, оставление в опасности приемного малолетнего сына, что привело к его смерти, а также мошенничество с получением госвыплат. Оба выслушали приговор за решеткой. Женщина все время плакала, а супруг держал ее за руку. Как сообщила "Высоте 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, суд приговорил Наталью Павлову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а...
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|Телеком
|25.09.2017 15:38
В детско-юношеской спортивной школе №20 при поддержке Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат» 26 сентября состоится фестиваль «Первый шаг в мир шахмат». «Ростелеком» – партнер мероприятия, в котором примут участие юные гроссмейстеры из начальных классов школ Волгограда. В программе фестиваля: турниры, викторины и конкурсы. Все участники получат учебные пособия, предоставленные «Ростелекомом» специально для осваивающих азы шахматного спорта, а в завершении соревнований всех спортсменов ждут сладкие угощения от телеком-оператора. «Уже более 6 лет «Ростелеком» является постоянным партнером шахматных турниров и соревнований среди детей в Волгограде, – отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Бусова....
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|Происшествия
|25.09.2017 14:29
На 6 месяцев под арест могут отправиться двое жителей Палласовского района за добытого на охоте сайгака. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, против любителей охоты на краснокнижного животного уже заведено уголовное дело по статье 258 УК РФ - «Незаконная охота». Накануне “УАЗ” с браконьерами был задержан полицейскими совместно с сотрудниками областного погрануправления ФСБ в нескольких километрах от поселка Ромашки. В машине правоохранители нашли тушу убитого сайгака, охотничье ружье ИЖ-18, патроны 12 калибра и охотничий нож. Сайгак – это представитель семейства антилоп. На сегодняшний день этот вид считается исчезающим, находится под охраной и занесен в Красную книгу.
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