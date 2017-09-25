В Волгоградской области наука не внедряется в жизнь

В Волгоградской области госпрограмма по развитию инновационной деятельности существует параллельно научным достижениям, которые демонстрируют отдельные хозяйствующие субъекты. Такой вывод, сообщает ИА «Высота 102», можно сделать, изучив материалы КСП Волгоградской области, проанализировавшей освоение средств на реализацию программы «Развитие инновационной деятельности» за 2014-2016 годы. Как выяснилось, внедрение инновационных разработок происходит практически без господдержки. Так на что же тратились средства программы, а именно - более 140 миллионов рублей? Оказалось, основная часть этих денег пошла на предоставление государственных научных грантов в области гуманитарных наук и фундаментальных исследований. Но к инновациям это не имеет никакого отношения. Понятно, почему не был выполнен ключевой показатель госпрограммы: так, доля инновационно активных предприятий составила 6,3% при плане в 2014 году 8,1% и 2015 году – 8,6%. В КСП считают, что причинами недостаточной инновационной активности региона являются отсутствие кластеров, научно-технологических парков, особых экономических зон, а также – комплекса организационно-экономических механизмов развития инновационной инфраструктуры. В Волгоградской области до сих пор не определились с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники, что могло бы повлиять на темы региональных конкурсов в этой области. Поэтому на конкурсы грантов в основном выставляются работы, которые готовят в вузах, как говорится, по собственному усмотрению. Поэтому и происходит такой разрыв в «ожиданиях» и «возможностях».

Аудиторы подметили и оторванность проектов, которые были награждены грантами, от воплощения в жизнь. Например, в 2014 году так и не нашли широкого применения проекты «Разработка технологии и изготовление опытного образца компактной модульной установки по очистке питьевой воды с кондиционированием «АКВАВЕЛЛ-20К» для сельских школ Волгоградской области» и «Получение сорбента для обезжелезивания воды». И сами исполнители проекта не предприняли усилий в дальнейшей реализации проектов, да и в комитете экономического развития и политики Волгоградской области не оказали должной поддержки в этом. Такая же история – с одним из победителей проектов грантов в области инновационных методов в уборке бахчевых культур. Однако в реальности воплотить эту разработку не удалось из-за отсутствия системы по коммерциализации научных результатов. Впрочем, и самим победителям грантов есть, на что обижаться: оказалось, что по итогам конкурсов за 2014-2015 годы им задолжали премий на 10 миллионов рублей. В 2016 году конкурс грантов не проводился вообще – из-за отсутствия финансирования.



