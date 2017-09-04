В Волгограде замминистра образования РФ предложила «оживить» научные разработки опорного вуза





В ходе сегодняшнего визита в Волгоград заместитель министра образования Людмила Огородова посетила Волгоградский государственный технический университет. Как стало известно корреспонденту ИА «Высота 102», в вузе замминистра провела полтора часа. За это время федерального чиновника познакомили с работой университета и новыми разработками волгоградских ученых, которые ей представили в университетском музее истории и науки. Особое внимание замминистра уделила вопросу внедрения изобретений в промышленное производство. Ведь главное – это не только создать научную разработку, но и «оживить» и опробовать ее в деле. Доложили заместителю министра и о работе по созданию в Волгограде детского технопарка «Кванториум». Уже известно, что его основной площадкой станет технический университет.

В свою очередь Людмила Огородова пригласила руководство волгоградского теухниверситета поучаствовать во всероссийском проекте создания центров инновации и социального развития. Она подчеркнула, что 30 из 40 таких центров будут открыты именно в региональных вузах. И напомнила, что подать заявку на участие в проекте учебные заведения смогут до 1 октября.



