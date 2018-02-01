Стены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем

Оригинальный подарок к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы преподнесли ветерану Александру Васильевичу Медкову. Как сообщает ИА «Высота 102», стены в подъезде, где он проживает, накануне торжественной даты расписали художники. Изначально планировалось изобразить батальную сцену, но от этой тематики в итоге решили отказаться в пользу мирного пейзажа. Однако один военный атрибут все же присутствует – изображение Ордена Великой Отечественной войны.





Идея художественного оформления стен подъезда рядом с квартирой ветерана принадлежит депутату Волгоградской городской думы Андрею Гимбатову. «Мы хотели как-то необычно поздравить ветерана, обратить внимание соседей на то, какой уважаемый человек живет рядом с ними. Поэтому совместно с администрацией и управляющей компанией нашли художника и осуществили задуманное», - говорит Андрей Гимбатов. Сегодня народный избранник побывал в гостях у фронтовика, поздравил его с юбилейной годовщиной битвы за Сталинград.









Участник войны Александр Васильевич Медков, между прочим, сам не устает удивлять окружающих. В прошлом году он вызвал восхищение горожан, когда принял участие в ежегодном марафоне, приуроченном ко Дню Победы, пробежав 5 километров. Позитивный настрой ветерану помогает сохранить и творческие способности – он играет на деревянных ложках, поет в хоре. Александр Васильевич на фронт попал к окончанию Великой Отечественной, служил зенитчиком, а после - участвовал в войне с Японией.