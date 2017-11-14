Лидерами по заключению концессий среди регионов России являются Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Волгоградская область и город Санкт-Петербург. Об этом заявил глава минстроя РФ Михаил Мень, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство. «За три последних года объем частных инвестиций в сферу ЖКХ существенно вырос. В 2014 году было 112 концессий с объемом инвестобязательств на 7,2 млрд рублей, а сегодня уже 1759 концессий на 214,8 млрд руб. Что важно, с приходом инвестора снижается аварийность в отрасли. К примеру, в теплоснабжении аварийность объектов, где работают концессии, снизилась на 47%, а потери на 18%», - сообщил министр. Он напомнил, что в стране создана законодательная база, позволяющая привлекать инвесторов в сферу ЖКХ, зафиксирована предпринимательская прибыль. Эта сфера становится все более интересной для бизнеса, при этом, как рассказал министр, рост платежей за коммунальные услуги ограничен законом. «Средний платёж по стране составляет порядка 2,5 тысяч рублей. Напомню, что тарифы устанавливает ФАС и региональные службы по тарифам. По инициативе Минстроя России установлено ограничение роста платы за коммунальный платёж: в 2016 году в среднем по России он был 4% - самый низкий уровень за последние 5 лет. Подчеркну, что речь идет о коммунальных услугах. Что касается жилищных услуг - она составляет порядка 25% от платежки, в зависимости от региона», - подчеркнул министр.



