







Архитектурно-художественная подсветка Астраханского моста засияла во всей красе. Ее включение было приурочено к открытию интерактивного музея «Россия – моя история». Работы выполнены ПАО «Волгоградоблэлектро» с применением энергосберегающих светодиодных технологий и в рамках комплексного благоустройства поймы реки Царица.

По проекту ПАО «Волгоградоблэлектро» на Астраханском мосту смонтировано более 150 специальных кронштейнов, проложено свыше 800 метров монтажного профиля и 12 километров кабельных линий. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к монтажно-наладочным работам привлекались специалисты сторонней организации, имеющей многолетний и успешный опыт в осуществлении подобных проектов на территории нашей страны.

Кстати, около 200 светодиодных светильников закреплены таким образом, чтобы создать максимальный эффект от восприятия архитектурно-художественной подсветки. Каждый светильник отображает огромное количество оттенков цветовой палитры, что позволяет сделать световую композицию оригинальной. Кроме того есть возможность программировать различные, неповторимые сценарии смены цвета в будние и праздничные дни.

«Мы надеемся, что уникальные световые шоу будут радовать жителей Волгограда яркими, необычными переливами. А для создания оригинальных сценариев подсветки можно задействовать творческую общественность города, а также молодых специалистов профильных вузов нашего региона», – отмечают в компании.

Напомним, что в рамках задач, установленных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, проводятся работы по комплексному благоустройству территорий Волгоградской области, а ПАО «Волгоградоблэлектро» принимает активное участие в реализации таких проектов. Так, современные уличные светильники были установлены в Камышине. Сейчас такие же работы завершаются в Калаче-на-Дону. В Волгограде кроме Астраханского моста проводятся работы по монтажу архитектурной подсветки на мосту через Волгу.

Цель всех реализуемых мероприятий – преображение города-героя Волгограда и Волгоградской области для создания благоприятной, комфортной атмосферы для жителей и гостей нашего региона.







Видеосъемка "Волгоград-ТРВ".