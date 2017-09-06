Первое заседание по делу об отъеме земли у жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области отложили

«Наша спокойная жизнь закончилась: мы перестали нормально работать, не можем есть и спать. Мы вынуждены ходить по судам и доказывать свою правоту». Об этом ИА «Высота 102» заявили сегодня после судебного заседания владельцы участков и домов, построенных в поселке Колхозная Ахтуба. Напомним, как уже сообщало информагентство, с иском в суд обратился комитет по управлению госимуществом Волгоградской области для изъятия земель, на которых построены жилые дома, так как выяснилось вдруг, что эти территории относятся к особо охраняемым зонам.

Сегодня были рассмотрены первые семь исков в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба, в последующие дни будут рассмотрены и другие: под домокловым мечом оказались боле 60 законопослушных семей.

Представитель облкомимущества, вооруженный многочисленными документами, попросил привлечь к рассмотрению вопроса коллег из комитета облкомприроды, так как этот вопрос, по его мнению, относится и к их компетенции. Судья, в свою очередь, поинтересовалась, почему комитет не заявляет ходатайство по привлечению к процессу и парк «Волго-Ахтубинская пойма», на территории которого и были возведены жилые дома?

На это представитель истца ничего не ответил, в результате заседание было отложено до 10 октября с привлечением представителей комитета облкомприроды и природного парка.

По словам жителей Колхозной Ахтубы, они пребывают в ужасающей ситуации. Если эта территория, - говорят они, - была отнесена к особо охраняемым, и если на этот счет было постановление, подписанное губернатором Волгоградской области еще в 2000 году, - зачем все эти структуры давали нам разрешение на строительство?

Почему только сейчас, спустя годы и десятилетия, выяснилось, что мы живем здесь незаконно?

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за развитием событий.